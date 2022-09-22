Samanyolu Haber /Gündem / AB geri adım atmıyor /22 Eylül 2022 12:34

AB geri adım atmıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilan etmesi ve nükleer silah kullanma tehdidinin ardından yeni yaptırım paketi hazırlamaya ve Ukrayna’ya silah desteğini artırmaya karar verdi.

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Putin, kısmi seferberlik ilan etmişti. Ukrayna’da işgal ettikleri toprakların güvenliğini sağlamak için bu kararı acilen almak zorunda kaldıklarını açıklamıştı.

Putin, Batı ülkelerinin Rusya’ya ‘nükleer şantaj’ uyguladığını iddia ederek, Rusya’nın buna ‘yanıt verecek birçok silahı’ olduğunu söylemişti. Rusya, Avrupa’yı doğalgazla da tehdit ediyor. Doğalgaz fiyatını ucuzlatmak isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa bu konuda Putin’in yanında.

AB’yse Rusya’nın açıklamaları karşısında geri adım atmadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, BM Genel Kurulu için New York’ta bulunan AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını olağanüstü ve özel nitelikli toplantıya çağırdı.


Toplantı bitiminde konuşan Borrell, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın da toplantının bir kısmına katıldığını ve son gelişmelere ilişkin bilgi paylaştığını söyledi.

Borrell, “Putin’in Ukrayna’yı yok etmeye çalıştığı çok açık. Askeri olarak başarısız olduğu için tüm ülkeyi farklı yollarla yok etmeye çalışıyor” diye konuştu.

Borrell, Rusya’nın eylemlerinin dünya çapında barış ve güvenliği tehdit ettiğini, bunu gıda ve enerji fiyatlarını yükselterek ciddi küresel sonuçlar doğurduğunu anlattı.

“Rusya’ya karşı ek kısıtlayıcı tedbirler derhal teklif edilecektir” diyen Borrell, bu yaptırımların diğer ortaklarla koordineli biçimde hazırlanacağını vurguladı.

Silah yardımı sürecek
Borrell, Ukrayna’nın meşru müdafaa hakkını kullandığını anımsatarak, ülkenin uluslararası kabul görmüş sınırları içinde yer alan işgal altındaki topraklarını kurtarabileceğini belirtti.

Ukrayna’ya gerektiği sürece askeri teçhizat tedarik edeceklerini anlatan Borrell, “Ukrayna ordusunu desteklemeye ve silah sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Borrell, Rusya’nın son açıklamalarının Ukrayna’ya sağlayacakları desteği değiştirmeyeceğini vurguladı.

Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar belirleyeceklerini vurgulayan Borrell, “Hem kişisel hem de sektörel yeni kısıtlayıcı önlemler alacağız” dedi.

Borrell, bir gazetecinin yaptırım paketi ve Ukrayna’ya askeri desteğin detaylarını sorması üzerine, “Hangi kişi, hangi sektörler, nasıl bir miktar olduğunu bilmek istediğinizi anlıyorum. Bugün alınan siyasi karardır” dedi.
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