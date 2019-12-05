AB Google'ı inceliyor

Bir Avrupa Birliği (AB) yöneticisi, antitröst düzenleyicilerinin Google'ın neden ve nasıl veri topladığına dair daha fazla bilgi toplamaya çalıştığını söyledi.







Chip.com.tr'nin aktardığına göre AB düzenleyicisi, Reuters'a gönderdiği bir e-postada Avrupa Komisyonu'nun ön soruşturmaya başladığını belirtti.





Reuters'ın incelediği belgelere göre AB'nin odak noktası, toplanan veriler ve bunların yerel hizmetlerde, çevrimiçi reklamlarda, çevrimiçi reklam hedefleme hizmetlerinde, oturum açma hizmetlerinde, web tarayıcılarında ve fazlasında nasıl kullanıldığı.





Avrupa Rekabet Komiseri Margrethe Vestager, geçtiğimiz iki sene içinde Google'a toplamda sekiz milyar euro'yu aşan birkaç ceza kesmiş, firmadan iş uygulamalarını değiştirmesini bile emretmişti. Google, bu cezalara ve diğer iddialara kullanıcı verilerini sildiği cevabını vermişti.







AB ve Avrupa Komisyonu, sadece Google'ı değil diğer büyük firmaları da topladıkları veriyi nasıl kullandıkları ve paraya dönüştürdükleri konusunda inceleyecek.





Google'a daha önce AB tarafından rekor düzeyde ceza kesilmişti.