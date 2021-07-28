Samanyolu Haber /Dünya / AB hedefi tutturdu: Halkın %70'i en az bir kez aşı oldu /28 Temmuz 2021 11:52

AB hedefi tutturdu: Halkın %70'i en az bir kez aşı oldu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, temmuzda yetişkin nüfusun yüzde 70’inin en az bir doz aşı olması hedefine ulaştıklarını belirtti. Leyen, yaptığı açıklamada, 18 yaş üstü nüfusun yüzde 57’sinin iki dozu da alarak tam aşılandığını söyledi.

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Sürece devam edilmesi gerektiğinin altını çizen Leyen, "Delta varyantı çok tehlikeli. Bu nedenle kendi sağlıkları ve diğerlerini koruyabilmek için fırsatı olan herkesi aşılanmaya çağırıyorum. AB, yeterli miktarda aşı dağıtmaya devam edecek" ifadesini kullandı.

Üye ülkeler arasında farklılıklar var

Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC) son verilerine göre, aşılama oranının en yüksek olduğu Malta'da yetişkinlerin yüzde 84'ü en az bir doz aşı olmuşken, Bulgaristan'da bu oran yüzde 18,5'te kalıyor.

Malta'yı yüzde 83,7 ile Danimarka, yüzde 83,5 ile Hollanda, yüzde 82,7 ile Belçika ve yüzde 78,9 ile Finlandiya takip ediyor.

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En az aşılama oranları ise Bulgaristan'dan sonra yüzde 31,1 ile Romanya, yüzde 44 ile Letonya, yüzde 47 ile Hırvatistan, yüzde 47,9 ile Slovakya ve yüzde 49,7 ile Slovenya'da kaydedildi.

AB ülkelerinde 2021'in ilk günlerinde başlayan aşılamalar, ilk aylarda yavaş ilerlemiş, bu nedenle AB yönetimi eleştirilere maruz kalmıştı. Yönetim, AstraZeneca firmasının aşı tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle BioNTech-Pfizer firmasıyla ilave aşı almak üzere anlaşma yoluna gitmişti.

Yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılama hedefini nisan sonunda açıklayan AB yönetimi, temmuz başında yeterli miktarda aşıyı üye ülkelere dağıtmıştı.

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