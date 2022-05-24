Samanyolu Haber /Dünya / AB içinde Rusya çatlağı sürüyor /24 Mayıs 2022 21:13

AB içinde Rusya çatlağı sürüyor

Avrupa Birliği (AB) yönetimi tarafından Rusya'ya yönelik açıklanması beklenen yeni yaptırım paketine Viktor Orban'ın başbakan olduğu AB üyesi Macaristan'ın katılmayacağı aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Alexey Vitvitsky imzası taşıyan habere göre Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Rusya'ya yönelik hazırladığı 6. yaptırım paketini gündeme almaması için AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e mektup yazdı.

Başbakanlık Basın Ofisi Genel Sekreteri Bertalan Havasi'nin, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamaya göre, Başbakan Orban, AB tarafından Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya karşı hazırlanan 6. yaptırım paketiyle ilgili Michel'e mektup yolladı.

Orban mektubunda, akaryakıt fiyatlarının yüzde 55-60 artarak son 40 yılın zirvesine ulaştığını belirterek, söz konusu yaptırımların yürürlüğe girmesi durumunda Macaristan'da ciddi krize neden olacağını ve ülkesinin enerji güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti.

Macaristan'ın 2010'da petrol ihtiyacının yüzde 90'ından fazlasını Rusya'dan tedarik ettiğine dikkati çeken Orban, ülkesinin son 12 yılda attığı adımlara rağmen bugün de petrol ihtiyacının yüzde 64'ünü Rusya'dan karşıladığını kaydetti.

Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yönelik AB'nin sunduğu tekliflerin yetersiz olduğunu öne süren Orban, AB'nin ülkesine, altyapı ve teknoloji alanında yapılacak yatırımlara daha fazla destek vermesi gerektiğini vurguladı.

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