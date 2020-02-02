AB içinde yaşayan bir buçuk milyon İngiliz için çile başladı

Avrupa'daki çeşitli ülkelerde yaşayan İngilizler son dört yıldır, Brexit sonrasında hangi hakları ellerinde tutacaklarının, yaşadıkları ülkelerdeki kamu sağlık hizmeti programlarına erişimi, geçim kaynaklarını, hatta evlerini kaybedip kaybetmeyeceklerinin endişesi içindeydi.







Amerika'nın Sesi'nde yer alan haberde, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan emekli İngilizler Haziran 2016'daki Brexit oylamasından bu yana İngiliz Sterlini’nin değer kaybetmesinden olumsuz etkilendi. 12 yıldır İtalya'nın Pisa kentinde yaşayan emekli İngiliz doktor Donald Law, Brexit süreci nedeniyle yıllık gelirinin yüzde 20'sini kaybettiğini söylüyor.





Brexit'in etkisi, geçiş sürecinin sona ereceği 31 Aralık'tan itibaren yabancı ülkelerde yaşayan İngiliz vatandaşlarını doğrudan ve hızla etkilemeye başlayacak.





Ancak Avrupa'daki başka ülkelerde yaşayan İngilizler, İngiltere dışında 15 yıldan uzun süre yaşayanların oy kullanmasını engelleyen yasa nedeniyle 2016'daki Brexit referandumunda oy kullanamamış, İngiltere dışında yaşayan sadece 200 bin İngiliz vatandaşı oy kullanmak için kayıt yaptırmıştı.





Yurtdışında yaşayan İngilizler ülkeleri tarafından terk edildiklerini hissediyor ve çoğunlukla Brexit müzakerelerine mesai harcayan İngiltere hükümetinin ve medyanın kendileriyle ilgilenmediğini düşünüyor.





İngiltere vatandaşları için AB'de ikamet ve çalışma kuralları değişiyor





İngiltere'da yaşayan 3 milyon Avrupa Birliği vatandaşı gibi yurtdışında yaşayan İngiliz vatandaşlarının da bundan böyle yaşadıkları ülkelerde ikamet hakkı elde etmek için yeniden başvuru yapması gerekecek. Ancak bunun sadece formaliteden ibaret olması, İngiltere'nin AB vatandaşlarına yönelik uygulamasının aksine İngiliz vatandaşlarının yaşadıkları Avrupa ülkelerine başvuru ödemesi yapmak zorunda kalmaması bekleniyor.





Brexit anlaşması uyarınca şu anda Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan ya da yıl sonuna kadar bu ülkelerden herhangi birine taşınacak olan İngilizler'in ikamet ve çalışmasına izin verilecek. Ancak bürokrasisi ağır işleyen ülkelerde yaşayan İngiliz vatandaşlarını zorlu bir süreç bekliyor. Örneğin Fransa ve İtalya, İngiliz vatandaşları açısından nasıl bir süreç işleyeceğine ilişkin ayrıntıları henüz açıklamadı.