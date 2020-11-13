AB içişleri bakanlarından terörle mücadele mesajı

Avrupa Birliği (AB) içişleri bakanları video konferans yoluyla yaptıkları görüşmede, Fransa, Avusturya ve Almanya’da düzenlenen radikal İslamcı saldırıları görüştü. Bakanlar toplantı sonrasında yayınladıkları ortak bildiride, bu saldırıları en sert biçimde kınadı. Açıklamada, yaşanan saldırıların tehlikenin boyutunu ortaya koyduğu belirtilerek, "ulus ötesi terör ağlarının doğası, Avrupa genelinde önlemlerin alınmasının ne kadar önemli ve gerekli olduğunu gösterdi" ifadesine yer verildi.







Bakanlar terörle mücadelede radikal grupların internet üzerinden iletişimlerini de masaya yatırırken, yetkili makamların dijital kanıtları hukuka uygun biçimde toplayabilme olanağına sahip olması gerektiği dile getirildi ancak bunun nasıl yapılacağı konusunda açıklama yapılmadı.





"Şifreli mesajlar okunabilmeli"





Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, uzmanların dijital ortamda şifreli mesajları okuma olanağına sahip olması gerektiğini dile getirdi ve bunun "kişisel verilerin korunması ve anayasal sınırlara riayet edilmek" kaydıyla yapılmasını savundu.





İçişleri bakanları bildiride Fransa'da Muhammed Peygamber karikatürlerini kullanan öğretmen Samuel Paty'nın başı kesilerek öldürülmesine de atıfta bulunarak, "bu olayın yasadışı internet içerikleri, terör propagandası, nefret konuşmaları ve bilgi kirliliği ile mücadelenin önemini gösterdiği"ne işaret etti. Paty, ekim ayında öldürülmeden önce hakkında internet üzerinden nefret kampanyası yürütülmüştü.





AB üyesi ülkeler Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) bu yılın sonuna kadar internetteki "terörist içeriklerin" kaldırılmasını sağlayacak AB düzenlemesi görüşmelerini de tamamlamasını istedi. Böylece internet hizmeti sunan şirketler, "terörist içerikleri" bir saat içinde kaldırmakla yükümlü kılınabilecek.





"Nefret konuşmaları yapanların üzerine gidilmeli"





AB içişleri bakanları ayrıca nefret söylemlerinde bulunan din adamlarının üzerine de sertlikle gidilmesini istedi. Açıklamada "Avrupa'nın temel hak ve değerleriyle uyumlu dini eğitimi teşvik etmeliyiz" denildi. Ayrıca "şeffaf olmayan mali kaynaklarla toplum ve dini orgazinasyonlar üzerindeki istenmeyen yurtdışı kaynaklı etkinin sınırlandırılması" gerektiği de kaydedildi.





"Schengen'de güvenlik artırılmalı"





Açıklamada sınır kontrollerinin yapılmadığı Schengen Bölgesi'nin gözden geçirilmesi de gündeme geldi. Bakanlar Schengen içinde güvenliğin artırılmasını ve AB dış sınırlarındaki kontrollerin sertleştirilmesi ile üçüncü ülkelerle terörist tehditler konusunda iş birliğinin güçlendirilmesini talep ediyor.





AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, 30 Kasım'da Schengen toplantısının düzenleneceğini duyurdu. Bu toplantıda Schengen Bölgesi'nin güçlendirilmesi planları masaya yatırılacak. Ardından Johansson, önümüzdeki yıl Mayıs ayında reform önerilerini açıklayacak.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Nice saldırısı sonrasında Schengen Bölgesi için kuralların sertleştirilmesini talep etmişti. Nice'de ekim sonunda üç kişi bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırganın Tunus'tan önce İtalya'ya, daha sonra da Fransa'ya geçiş yaptığı açıklanmıştı.