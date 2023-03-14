AB İçişleri Sorumlu Komiseri Johansson: Hak ihlallerini ve geri itme şikayetlerini takip ediyoruz

Geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e 44 akademisyen, gazeteci, Avrupalı politikacı ve sivil toplum kuruluşunun imzaladığı, Yunanistan-Türkiye sınırındaki geri itme vakalarıyla ilgili bir mektup gönderilmişti.
Mektupta Turkiye-Yunanistan sınırındaki geri itme vakaları örneklerle açıklanmış, Avrupa Komisyonu’ndan sınırda yaşanan ihlalleri araştıracak resmi bir organın kurulması, sorumluların bulunup cezalandırılması ve sınırda iltica edilebilmenin önündeki engellerin kaldırılması hususunda destek istenmişti.
Bu mektuba, Avrupa Birliği’nin İçişlerinden Sorumlu Komiseri (Avrupa Birligi İçişleri Bakanı) Ylva Johansson 6 Mart 2023 tarihli mektubuyla cevap verdi. Mektubun takdim edilmesinden beri geçen sürede, iletilen talepler ile ilgili yapılanların anlatıldığı iki sayfalık mektupta özetle;
AB’nin, Türkiye’deki insan hakları ihlalleri ile ilgili endişelerini her fırsatta Türk tarafına ilettikleri ve sınırdaki vakaları çok yakından takip ettikleri belirtiliyor.
Bununla beraber Ylva Johansson, kendisinin ilgili Yunan bakanlarla geçen yıl yaptığı toplantıların neticesi olarak; Yunanistan’ın bir yasayla Temel Haklar Komiserliği makamı oluşturduğunu ve sınırlardaki ihlalleri araştırmak için bir komisyon kurduğunu ifade ediyor.
Kurulan bu komisyona atanan İnsan Hakları Komiseri’nin, sınırdaki ihlallerin yanı sıra iltica prosedürü ile ilgili şikayetleri de inceleme yetkisine sahip olduğu ifade ediliyor.
AB İçişlerinden Sorumlu Komiser Johansson, mektupta ayrıca bu konunun devamlı olarak gündemlerinde olduğunu ve sürekli takip ettiklerini bildiriyor.