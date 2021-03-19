Samanyolu Haber /Gündem / AB ile Rusya arasında şimdi de casusluk krizi: Bulgaristan'da casusluk ağı ortaya çıkarıldı /19 Mart 2021 17:50

AB ile Rusya arasında şimdi de casusluk krizi: Bulgaristan'da casusluk ağı ortaya çıkarıldı

Bulgaristan'da, aralarında üst düzey savunma yetkililerinin de bulunduğu 6 kişi Rusya adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. Grup Bulgaristan, AB ve NATO'nun gizli bilgilerini Rusya'ya iletmekle suçlanıyor

SHABER3.COM

Bulgaristan'da aralarında Savunma Bakanlığından üst düzey yetkililerin de bulunduğu altı kişi Rusya adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Yetkililer, elde ettikleri gizli bilgileri, casusluk ağının başı olduğu belirtilen bir eski askeri istihbarat görevlisine aktarmakla suçlanıyor. İddianamede söz konusu eski istihbaratçının eşinin Rus ve Bulgar vatandaşlıklarına sahip olduğu ve ele geçirilen bilgileri Rusya Federasyonu Büyükelçiliğine ilettiği belirtiliyor.

Savcılık sözcüsü Siyka Mileva, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, eski istihbarat görevlisinin eşinin Bulgaristan ile AB ve NATO ülkeleriyle ilgili gizli bilgileri bir Rus Büyükelçiliği çalışanına ilettiğini ve karşılığında oluşturulan casusluk ağına dağıtmak üzere para aldığını kaydetti.



"Yakın tarihte bir ilk"

Ülkenin yakın tarihinde ilk kez bu tür bir casusluk ağının ortaya çıkarıldığını belirten Mileva, eski üst düzey askeri istihbarat yetkilisinin Bulgaristan, AB ve NATO ile ilgili gizli ibareli bilgilere erişimi olan kişileri kendi adına çalıştırdığını kaydetti.

Mileva, "Ortaya çıkarılan suç çetesi, Bulgaristan, NATO ve AB ile ilgili devlet sırrı olarak sınıflandırılabilecek bilgileri toplayarak yabancı bir ülkeye iletmek yoluyla ulusal güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturmuştur" diye konuştu.

İddianameye grubun üyeleri arasındaki telefon görüşmelerine ait kayıtlar ve video görüntülerinin dayanak oluşturduğu belirtiliyor. Grubun uzun süredir faal olduğu kaydedildi.

Bulgaristan ile Rusya arasında son yıllarda bir dizi casusluk skandalı yaşanmış, 2019 yılı Ekim ayından 2020 sonuna kadar beş Rus diplomatla Rus Büyükelçiliğindeki bir teknik görevli sınır dışı edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB ile Rusya arasında şimdi de casusluk krizi: Bulgaristan'da... Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu, Meclis'te beklemeye devam ediyor

Gergerlioğlu, Meclis'te beklemeye devam ediyor

Havai fişek dolu evde patlama

Havai fişek dolu evde patlama

Feci kaza anı kameraya yansıdı

Feci kaza anı kameraya yansıdı

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

Arazi aracını kurtarayım derken

Arazi aracını kurtarayım derken

Kamyon hızını alamayınca

Kamyon hızını alamayınca

Cumhur İttifakı'nı boz...

Cumhur İttifakı'nı boz...

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:58:17