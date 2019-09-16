Samanyolu Haber /Dünya / AB internet vergisi alacak /16 Eylül 2019 12:58

AB internet vergisi alacak

Avrupa Komisyonu'nun ekonomik işlerden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni, küresel bir uzlaşma sağlanamasa bile AB'nin 'internet vergisi' getirmeyi planladığını söyledi.

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İtalyan gazetesi La Stampa'ya konuşan Gentiloni, küresel çapta bir 'internet vergisi'nin en etkili çözüm olduğunu belirterek, "İlk görevim, OECD / G20 düzeyinde, yani küresel çapta bir internet vergisi getirmenin mümkün olup olmadığına bakmak" ifadelerini kullandı. 

Komisyonun 2020 yılına kadar anlaşmaya varmayı hedeflediğini söyleyen İtalya eski başbakanı Gentiloni, "Ancak bu mümkün değilse, ilk işim bir internet vergisi önermek olacak. Beklemeye niyetimiz yok" diye konuştu. 

Gentiloni ayrıca, üye devletlerin kurumlar vergisi ve enerji vergisi konusundaki çabalarını da gözden geçireceğini vurguladı. 

Avrupa Merkez Bankası’nın para politikasını, Avrupa ekonomisindeki yavaşlamaya karşı koymaya yetmeyeceğini de sözlerine ekleyen Gentiloni, "Büyümeyi teşvik eden ekonomik ve bütçe politikalarına da ihtiyacımız var" dedi. 
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