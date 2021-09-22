Samanyolu Haber /Dünya / AB: İran ile nükleer anlaşma görüşmeleri devam etmeli /22 Eylül 2021 19:11

AB: İran ile nükleer anlaşma görüşmeleri devam etmeli

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'e, nükleer anlaşmanın yeniden tam olarak uygulanması için Viyana'daki görüşmelerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, toplantının New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirildiği, İran ile küresel güçler arasında yapılan ve nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (JCPOA) odaklandığı belirtildi.

Borrell'in İran'dan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile tam iş birliği yapmasını istediği, İran'ın nükleer programının gidişatından duyduğu endişeyi dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yüksek Temsilci Borrell, JCPOA koordinatörü sıfatıyla anlaşmanın yeniden tam olarak uygulanmasına yönelik yürütülen Viyana'daki müzakerelerin yeniden başlamasının büyük önem taşıdığını vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da müzakerelerin yakında devamına yönelik isteğini bildirdi" ifadesine yer verildi.

Görüşmede Afganistan'ın da ele alındığı, Abdullahiyan'ın İran'da çok sayıda Afgan sığınmacı bulunduğuna dikkati çektiği vurgulandı.

Borrell'in AB'nin Afganistan konusunda bölgesel ortaklarla aktif şekilde çalışma isteğini teyit ettiği kaydedilirken, her iki tarafın da bölgesel istikrara yönelik tehditlere karşı iş birliğinde mutabık kaldığı belirtildi.
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