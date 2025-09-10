Samanyolu Haber /Gündem / AB İsrail’e mali yardımları neden şimdi askıya alıyor? /10 Eylül 2025 17:26

AB İsrail’e mali yardımları neden şimdi askıya alıyor?

"Birliğin Durumu" konuşmasında İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşı eleştiren AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu ülkeye mali yardımların durdurulacağını açıkladı.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strasbourg’daki Avrupa Parlamentosu binasında “Birliğin Durumu” adlı konuşmasını yaptı. Von der Leyen konuşmasında Gazze’de yürüttüğü savaş nedeniyle eleştirdiği İsrail’e yaptırım uygulanmasını teklif etti. İsrail’e mali yardımların kesileceğini duyuran von der Leyen, bunun İsrail sivil toplumu ve Yad Vashem Soykırım Müzesi ile yürütülen çalışmalar üzerinde bir etkisi olmayacağını açıkladı.

“Gazze’de yaşananlar dünyanın vicdanını sarstı. İnsanlar yemek ararken öldürülüyor, anneler bebeklerinin cansız bedenlerini taşıyor” diyen von der Leyen, İsrail tarafından açlığın bir savaş aracı olarak kullanıldığını söyledi, buna izin vermeyeceklerini belirtti.

Von der Leyen’in açıkladığı önlemler kapsamında AB Komisyonu, İsrail ile Avrupa Birliği arasındaki Ortaklık Anlaşması’nın ticaretle ilgili kısımlarının kısmen askıya alınmasını önerecek. Ayrıca İsrail’e yönelik ikili destekler askıya alınacak ve bu ülkeye yapılan tüm ödemeler durdurulacak.
