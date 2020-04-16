Samanyolu Haber /Dünya / AB, İtalya'dan özür diledi /16 Nisan 2020 19:41

AB, İtalya'dan özür diledi

Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, bugün yaptığı açıklamalarda İtalya’dan özür diledi.Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'den, korona virüsü salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkesi İtalya ile ilgili itiraf gibi bir açıklama geldi.

SHABER3.COM

Ursula von der Leyen, İtalya'dam özür dileyerek, “AB adına, zamanında yanınızda olamadığımız için özür diliyorum" dedi.Von der Leyen, “Evet hiçbirimizin buna hazır olmadığı bir gerçek. Aynı zamanda İtalya’nın ihtiyacı olduğu zaman bu işin en başında elimizi uzatmadığımız da doğru. Ve evet bu sebeple Avrupa’nın en içten özürlerini iletiyorum” dedi.

AB Komisyonu Başkanı sözlerine, “Fakat özür dilemek, davranışınızı değiştirdiğiniz zaman bir anlam ifade eder. Gerçek şu ki, kendimizi korumak için birbirimizi korumamız gerektiğini anlamak çok uzun sürmedi. Gerçek Avrupa şimdi ayağa kalkıyor” dedi.

İTALYA’DAN HIZLI CEVAP

Von der Leyen’in sözlerine İtalya’dan jet yanıt geldi. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, “Ursula Von der Leyen bugün İtalya’dan özür diledi ve salgının başında birçok ülkenin, yardıma ihtiyacımız olduğu zamanlarda yardım etmediğini söyledi. 

Sözleri çok değerli ve hem Avrupa hem de topluluğumuz için büyük önem taşıyor. Şimdi Avrupa Birliği’nin bütün insanları korumak ve kollamak için cesareti var. Avrupa’dan daha çok destek bekliyıruz ve İtalya’yı savunarak AB’nin birliğini savunacağız” ifadesini kullandı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB, İtalya'dan özür diledi Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Yanan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yanan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kırmızı ışık dur demektir

Kırmızı ışık dur demektir

Tonlarca ağırlığındaki Vinçin freni patlayınca

Tonlarca ağırlığındaki Vinçin freni patlayınca

Köprüde kaza

Köprüde kaza

Yol kenarında polisi eziyordu

Yol kenarında polisi eziyordu

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:16:08