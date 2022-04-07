Kinder sürpriz skandalı büyüyor

İngiltere'de toplatılan ürün tarihleri 11 Temmuz ve 7 Ekim 2022





Nestle, Lindt ve Sprüngli'den açıklama





Salgının normalden fazla sayıda çocuğun hastaneye yatmasına ve bazılarının kanlı ishal gibi ciddi klinik belirtiler göstermesine neden olduğunu belirten merkez, çocukların çoğunlukla 10 yaş altı gruptan olduğunun altını çizdi. Kinder Sürpriz çikolatalarının salgınla bağlantılı olduğunu söyledi, ancak sorunun yalnızca bu ürüne ait olup olmadığı konusunda ise bilgi vermedi.İtalyan şekerleme grubu Ferrero içinden oyuncak çıkan yumurta şeklindeki Kinder Sürpriz ve çeşitlerini İngiltere ve İrlanda'nın ardından bugün İspanya'da raflardan çekmeye başladı. Belçika, Fransa, Lüksemburg ve Almanya'da da ürünlerin toplatılıyor.Kinder Sürpriz yumurtaları, Schoko-Bons ve küçük yumurtaların yanı sıra Paskalya için hazırlanan özel ürünler de geri çağrıldı. İngiltere Gıda Güvenlik Kurumu 11 Temmuz ve 7 Ekim 2022 tarihleri arasında üretilen 20 gramlık ya da üçlü paket yumurtalardan yenmemesini tavsiye ediyor ve tüketicilerin bu ürünler için para iadesi talebinde bulunabileceğini belirtiyor.Ferrero ürünlerin toplatılmasının tedbir amaçlı olduğunu ve piyasaya sürülen hiçbir Kinder ürününde salmonella testinin pozitif çıkmadığını ifade etti. Firma sözcüsü gıda güvenliğini çok ciddiye aldıklarını ve bu durumdan dolayı çok özür dilediklerini belirtti. Ferrero ya da Kinder'in başka ürünlerinin bu salgından etkilenmediği tahmin ediliyor.İsviçreli şekerleme firması Nestle hiçbir ürününün bu sebeple geri çağrılmadığını belirtirken, rakipleri Lindt ve Sprüngli mecvut sağlık krizinden etkilenmediklerini açıkladı.ECDC'ye göre 63 kişinin salmonellaya yakalandığı İngiltere vaka sayısı en yüksek ülke. Ayrıca Fransa, İrlanda, Almanya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İsveç ve Norveç'te de şüpheli ve teyit edimiş vakalar var.Bakteriyel bir hastalık olan salmonellla ishal, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ateş gibi belirtiler gösterebiliyor. Uzmanlar hastalığın kişiden kişiye bulaşabildiğine dikkat çekerek bu belirtileri gösteren kişilerin ellerini çok iyi yıkaması ve başkalarının yiyeceklerine dokunmaması uyarısında bulunuyor.