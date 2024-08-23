AB, kışlık gaz depolama hedefine ulaştı

Euronews'te yer alan habere göre Avrupa Birliği, kritik kış dönemine hazırlanmak üzere gaz depolama kapasitesini yüzde 90 oranında doldurma hedefine belirlenen tarihten çok önce ulaştı.



Avrupa Komisyonu'nun çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre hedefe, 1 Kasım olarak belirlenen son tarihten on hafta önce, 18 Ağustos'ta ulaşıldı. Depolanan gazın, 27 AB ülkesinin kışın toplam doğal gaz talebinin yaklaşık üçte birini karşılayabilecek 92 milyar metreküpün biraz altında olduğu belirtildi.



Komisyon sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bunun piyasanın genel şekli, alternatif enerji kaynakları bulma ve bunları iyi bir seviyede tutma kabiliyetimiz açısından çok iyi bir işaret olduğunu düşünüyorum," dedi.



"Kışa hazırlıklı olmalarını sağlamak için üye devletlerimizle sürekli olarak temas halindeyiz, ancak önümüzdeki kış için herhangi bir, önemli, yeni tehdit veya risk olduğuna dair elimizde bir gösterge yok," diyerek ekledi.



Yüzde 90 gaz depolama hedefi Haziran 2022'de, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal başlatmasından haftalar sonra, COVID-19 salgını ardından büyüyen enerji krizine önlem olarak uygulamaya konuldu.



Ukrayna-Rusya krizi, AB'nin Moskova'yı savaşı finanse edecek fonlardan mahrum bırakmak amacıyla ana tedarikçisi olan Rusya'dan gaz ithalatını büyük ölçüde azaltma sözü vermesine de yol açtı.



Bu durum küresel gaz fiyatlarını daha önce görülmemiş seviyelere çıkardı ve Avrupa'nın önde gelen merkezi olan Tapu Transfer Tesisi'nde (TTF) Ağustos ayı sonunda megavat-saat (MWh) başına 300 euro'nun üzerine çıkarak, bloğun soğuk kış aylarında kendi elektriğini sağlamakta zorlanabileceği korkularını artırdı.



Brüksel yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak için RePowerEU adlı 300 milyar euro değerinde bir program başlatırken, AB genelinde hükümetler artan enerji fiyatlarının sanayi ve hane halkları üzerindeki mali yükünü hafifletmek için devreye girmek zorunda kaldı.



Rusya'nın boru hattı gazının AB ithalatındaki payı 2021'de yüzde 40 iken, 2023 sonunda yüzde 8'e düştü. Bu arada Hollanda TTF vadeli işlemleri 12 Ağustos'ta 39.69 MWh euro olarak gerçekleşti.



Avrupa Komisyonu'ndan Kadri Simson yaptığı açıklamada "AB'nin önümüzdeki kışa hazır olmasını" memnuniyetle karşılarken, Ukrayna'nın "enerji sektörü Rusya'nın ağır ve sürekli saldırısı altında" olduğu için "çok daha zor bir durumla" karşı karşıya olduğunu vurguladı.



Simson, "Avrupa Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmeli ve enerji sistemine gerekli desteği sağlamalıdır ki Ukrayna halkı da önündeki zorlu kışı güvenle atlatabilsin," diye ekledi.