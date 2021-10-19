Samanyolu Haber /Gündem / AB Komisyonu: Avrupa'da enerji yoksulluğu artabilir /19 Ekim 2021 14:17

AB Komisyonu: Avrupa'da enerji yoksulluğu artabilir

AB Komisyonu, enerji fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle Avrupa'da enerji yoksulluğunun artabileceği uyarısında bulundu.

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Avrupa Birliği Komisyonu'nun İş ve Sosyal Haklardan Sorumlusu Üyesi Nicolas Schmit, Avrupa'da enerji yoksulluğunun artabileceğini söyledi. Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan Schmit, AB ülkelerinde milyonlarca enerji yoksulu olduğunu belirterek fiyatlardaki artış nedeniyle bu sayının daha da yükselebileceği uyarısında bulundu. Komisyon'un üye ülkelere yüksek enerji fiyatlarının etkilerini azaltma konusunda yardımcı olabileceğini söyleyen Schmit bu konuda adım atmanın ise ulusal hükümetlere düştüğünü ifade etti.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun (EUTC) Eylül ayında yaptığı açıklamaya göre, Avrupa genelinde 2,7 milyon insan bir işte çalıştıkları hâlde evlerini gerektiği gibi ısıtamıyor. Avrupa'da doğal gaz fiyatlarındaki artış Ekim ayında rekor seviyelere ulaştı. Artış nedeniyle şimdiye kadar 20 AB ülkesinde dar gelirli haneler için vergi indirimi ve mali yardım kararı alındı. Federal Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Martina Fietz konunun Perşembe günü Brüksel'de düzenlenecek AB zirvesinde de gündeme alınacağını söylemişti.

DW Türkçe'nin haberine göre AB Komisyonu'nun İş ve Sosyal Haklardan Sorumlu Üyesi Schmit Almanya'daki hükümet kurma hazırlıklarına da değindi. Schmit, Sosyal Demokrat Partili Olaf Scholz başbakanlığında bir koalisyon hükümeti kurulması hâlinde bunun Avrupa'daki asgari ücret ve diğer sosyal projelere olumlu etkisi olacağına inandığını söyledi.

AB Komisyonu yaklaşık bir yıl önce birlik ülkelerinde "makul" asgari ücretler ödenmesi amacıyla bir düzenleme önerisi getirmişti. Tasarıda asgari ücretin; alım gücü, brüt maaşın büyüklüğü, dağılımı ve artışı, üretkenlik gibi kriterler üzerinden belirlenmesi istenmişti.
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