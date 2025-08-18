Samanyolu Haber /Dünya / AB Komisyonu Başkanı: 'Bu barış güç yoluyla sağlanmalıdır' /18 Ağustos 2025 16:12

AB Komisyonu Başkanı: 'Bu barış güç yoluyla sağlanmalıdır'

AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ortak basın toplantısında, "Bu barış güç yoluyla sağlanmalıdır" dedi.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Ursula Von der Leyen, AB'nin Kiev'i "ne kadar sürerse sürsün" desteklemeye devam edeceğini vurguladı. AB Komisyon Başkanı konuşmasında, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması için güvenlik garantilerinin şart olduğunu belirtti. Aynı zamanda Ukrayna'nın ve Avrupa ülkelerinin çıkarlarını korumak için kıtanın da güvence altına alınması gerektiğini söyledi. 

Bu açıklamalar, AB'nin Rusya karşısındaki tavizsiz duruşunun altını çizerken, uzun vadeli bir barışın ancak askeri güç dengesiyle mümkün olacağı mesajını verdi.

Alaska'daki Putin-Trump görüşmesinde varılan "oyun değiştirici" güvenlik garantileri mutabakatı, von der Leyen'in bu açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

AB, pozisyonunu netleştirmek istiyor

Diplomatik gözlemciler, von der Leyen'in bu çıkışının, 18 Ağustos'taki Washington görüşmeleri öncesinde AB'nin pozisyonunu netleştirme amacı taşıdığını belirtiyor. AB'nin bu tutumunun, Rusya'nın askeri üstünlüğünü dengeleme çabası olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, Von der Leyen'in, Zelenski'nin Washington ziyareti öncesinde Batı dayanışmasını pekiştirmeyi hedeflediğini ifade ediyor. "Güçle barış" vurgusunun, Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımların devam edeceği mesajı içerdiğini vurguluyor.

Bu gelişmeler ışığında, önümüzdeki günlerde Washington'da yapılacak görüşmelerde ABD, AB ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı ortak bir strateji belirleyip belirleyemeyeceği merak konusu. Von der Leyen'in bu sert çıkışı, Avrupa'nın savaşın sonucu konusunda belirleyici bir aktör olma niyetinin de açık göstergesi olarak yorumlanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:40:42