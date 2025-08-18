AB Komisyonu Başkanı: 'Bu barış güç yoluyla sağlanmalıdır'

Samanyoluhaber.com - Moskova





Ursula Von der Leyen, AB'nin Kiev'i "ne kadar sürerse sürsün" desteklemeye devam edeceğini vurguladı. AB Komisyon Başkanı konuşmasında, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması için güvenlik garantilerinin şart olduğunu belirtti. Aynı zamanda Ukrayna'nın ve Avrupa ülkelerinin çıkarlarını korumak için kıtanın da güvence altına alınması gerektiğini söyledi.





Bu açıklamalar, AB'nin Rusya karşısındaki tavizsiz duruşunun altını çizerken, uzun vadeli bir barışın ancak askeri güç dengesiyle mümkün olacağı mesajını verdi.





Alaska'daki Putin-Trump görüşmesinde varılan "oyun değiştirici" güvenlik garantileri mutabakatı, von der Leyen'in bu açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.





AB, pozisyonunu netleştirmek istiyor





Diplomatik gözlemciler, von der Leyen'in bu çıkışının, 18 Ağustos'taki Washington görüşmeleri öncesinde AB'nin pozisyonunu netleştirme amacı taşıdığını belirtiyor. AB'nin bu tutumunun, Rusya'nın askeri üstünlüğünü dengeleme çabası olduğunu belirtiyor.





Uzmanlar, Von der Leyen'in, Zelenski'nin Washington ziyareti öncesinde Batı dayanışmasını pekiştirmeyi hedeflediğini ifade ediyor. "Güçle barış" vurgusunun, Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımların devam edeceği mesajı içerdiğini vurguluyor.





Bu gelişmeler ışığında, önümüzdeki günlerde Washington'da yapılacak görüşmelerde ABD, AB ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı ortak bir strateji belirleyip belirleyemeyeceği merak konusu. Von der Leyen'in bu sert çıkışı, Avrupa'nın savaşın sonucu konusunda belirleyici bir aktör olma niyetinin de açık göstergesi olarak yorumlanıyor.