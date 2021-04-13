Samanyolu Haber /Dünya / AB Komisyonu Başkanı 'koltuk krizi'ni affetmiyor /13 Nisan 2021 09:52

AB Komisyonu Başkanı 'koltuk krizi'ni affetmiyor

Saray'daki koltuk krizinin yankıları sürüyor. "Koltuk krizi" ile gündeme gelen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Konsey Başkanı Charles Michel ile krizi uzun bir toplantıda masaya yatırdı. İddialara göre von der Leyen, benzer bir durumun bir kez daha tekrarlanmasına izin vermeyeceği konusunda Michel'i uyardı.

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta Ankara’da ‘da yaşanan koltuk krizinin ardından ilk kez bir araya geldiler. Ursula von der Leyen’in, böyle bir durumun bir kez daha tekrarlanmasına izin vermeyeceği konusunda Michel’i uyardığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan üçlü görüşme sırasında Michel ve Erdoğan’ın, liderler için ayrılan iki koltuğa oturması üzerine, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ayakta kalmıştı. Yoğun tartışmalara yol açan bu görüntünün ardından, “günlerdir uyuyamadığını” söyleyen Michel, perşembe akşamı von der Leyen ile bir görüşme yapacağını açıklamıştı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre,  Ursula von der Leyen’in’ aile ziyareti gerekçesiyle Almanya’da bulunması nedeniyle görüşmenin gerçekleşemediği belirtilmişti. AB’nin iki üst düzey yöneticisi, bu görüşmeyi pazartesi akşamı gerçekleştirdi. Yaklaşık iki saat süren görüşmede, Ankara’da yaşanan kriz kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Brüksel’deki kaynaklara göre, Ursula von der Leyen, Ankara’daki gibi bir durumun tekrarlanmasına izin vermeyeceğini açıkça vurguladı. Michel’in de, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdiği öğrenildi.

“GİZLİ REKABET” VURGUSU

AB diplomatları, Ankara’da yaşanan protokol krizine, Michel ve von der Leyen arasında yaşanan gizli rekabetin yol açtığını belirtmişti.

Brüksel’deki kaynaklar, Von der Leyen’in, koronavirüs salgını nedeniyle protokol ekibini Ankara’ya göndermemesi nedeniyle Erdoğan’la yapılan görüşmede oturma düzeninin Michel’in ekibi tarafından ayarlandığını bildirmişti.
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