AB Konseyi Başkanı protokol krizi için ne dedi?

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ankara'da salı günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşme sırasında uygulanan protokol düzeninin, ziyaretin önemini gölgelemesinden üzüntü duyduğunu bildirdi. Michel, von der Leyen'le Ankara'da önemli ve faydalı bir jeopolitik çalışma yürüttüklerini belirtti, "Umarım Avrupa bu çalışmanın semerisini görecek" dedi.







Charles Michel, protokol düzeniyle ilgili medyada kendisine yönelik eleştiriler ve sorgulamalar üzerine Facebook hesabından açıklama yaptı.







Michel, "Ziyaretimiz, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik karmaşık süreçte önemli bir dönemde gerçekleşti" dedi. Ziyaretin dikkatli bir hazırlık süreci ve diplomatik çalışmanın ürünü olduğunu, Türkiye'nin AB'ye karşı daha yapıcı bir tutum sergilemesi için aylardır çalıştıklarını belirtti.





AB Konseyi Başkanı, Türk yetkililerin protokol kurallarını katı şekilde uyguladıklarını, Avrupa Komisyonu Başkanı'na farklı ve daha az önem verilir şekilde davranıldığını kaydetti.





Charles Michel, "Bazı görüntüler benim duruma duyarsız kaldığım izlenimi yarattı. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. Saygı ilkeleri benim için esas önemdedir" dedi.





"Ursula ve ben bu durumun daha kötü bir olaya dönüşmesini istemedik ve ev sahibimizle siyasi görüşmemizin esasına önem verilmesini arzu ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız görüşmede de İstanbul Sözleşmesi, kadın ve çocuk hakları, temel değerlerimiz, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğünden bahsettik…





"İki nedenle üzgünüm. Birincisi, Ursula'ya yönelik protokol tuhaflığına duyarsız kaldığım izlenimi ortaya çıktığı için üzüntü duyuyorum… İkincisi ise Avrupa Birliği için verimli olacak Ankara'daki önemli ve faydalı jeopolitik çalışmamızın gölgelenmiş olmasından dolayı üzgünüm. Umarım Avrupa bu çalışmanın semeresini görecek."





Toplantıdan kameralara yansıyan görüntülerde Erdoğan ve Michel bayrakların önündeki koltuklara otururken, Ursula von der Leyen'in ayakta kaldığı, buna "Ehm" diyerek tepki gösterdiği ve nereye gideceğini bilemediği görülmüştü.







Daha sonra Ursula von der Leyen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılıklı koltuklara oturduğu kameralara yansımıştı.





Diğer yandan Avrupa Komisyonu, AB'nin yürütme organı ve başkanı, protokol açısından AB Konseyi Başkanı ile eşit pozisyonda.







Avrupa Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer de Ursula von der Leyen'e Charles Michel ile aynı şekilde yaklaşılması gerektiğini vurgulamış ve Komisyon Başkanı'nın gördüğü muameleye şaşırdığını söylemişti.



