Samanyolu Haber /Sağlık / AB Komisyonu Moderna aşısını onayladı /06 Ocak 2021 18:54

AB Komisyonu Moderna aşısını onayladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD şirketi Moderna tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımı için onay verdi.

SHABER3.COM

Avrupa İlaç Ajansı'nın ardından AB Komisyonu da Moderna aşısına onay verdi. 

Komisyon'un onayının ardından aşı AB ülkelerine dağıtılmaya başlanabilecek. 

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ise Moderna'nın geliştirdiği aşıyı 19 Aralık'ta onaylamıştı. 

Yan etkileri ve özellikleri

EMA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, aşının yan etkileri arasında yorgunluk, titreme, ateş, kol altında şişmiş veya hassas lenf düğümleri, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, bulantı ve kusma olduğu belirtildi.

Moderna aşısı da, Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği aşıya benzer olarak RNA teknolojisini kullanıyor. Ancak Moderna aşısı, Pfizer BioNTech aşısı gibi -70 derecede değil, -20 derecede saklanabiliyor. Çözüldükten sonra da 30 gün boyunca buzdolabında korunabiliyor. Pfizer-BioNTech aşısı, çözüldükten sonra sadece 5 gün buzdolabında kalabiliyor. AB Komisyonu, Moderna ile 80 milyon doz aşı alımı konusunda bir anlaşma imzaladı. Anlaşmada, AB'nin buna ek olarak 80 milyon doz daha satın alma seçeneği yer alıyor. Aşı İspanya'nın Barcelona kentinde üretilecek.

Moderna aşısı, onaylanması durumunda AB tarafından satın alınan en pahalı aşı olacak. Pfizer-BioNTech aşısına doz başına 12 euro ödeyen Avrupa, Moderna aşısını doz başına 18 eurodan satın alacak. Aşılar 16 yaş ve üzeri Avrupa vatandaşlarına uygulanacak.
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