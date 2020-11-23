Samanyolu Haber /Gündem / AB Komisyonu'ndan Fransa'ya basın özgürlüğü uyarısı /23 Kasım 2020 18:49

AB Komisyonu'ndan Fransa'ya basın özgürlüğü uyarısı

Fransa'nın görevdeki güvenlik güçlerinin yüzü veya kimliğinin yayımlanmasını yasaklayan ve yasağa uymayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin euroya kadar para cezası öngören yasa tasarısıyla ilgili AB Komisyonu, ülkeye uyarıda bulundu. Komisyon, gazetecilerin 'özgürce ve güven içinde' çalışabilmeleri gerektiğini belirtti.

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AB Komisyonu Sözcülerinden Christian Wigand, Fransa'nın güvenlik görevlilerinin kimlik bilgilerine yönelik bilgilerinin paylaşılmasıyla ilgili yasa tasarısının başlattığı tartışmaları Komisyon olarak yakından izlediklerini ifade etti.

AB Komisyonu'nun önceliklerinden birinin, üye ülkelerde yaşayanların güvenliği olduğunu kaydeden Wigand, bu tür yasalar hazırlanırken kamu güvenliği ile basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükler arasındaki dengenin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Wigand, yasa taslakları hakkında yorum yapmak istemediklerini ancak 'gazetecilerin özellikle kriz dönemlerinde görevlerini özgürce ve güven içinde yapabilmesi gerektiğini' söyledi.

Wigand, Komisyon'un Fransa'daki yasanın son halinin AB hukukuyla uyumunu incelemeye alma hakkını saklı tuttuğunu sözlerine ekledi.

1 yıl hapis ve 45 bin euroya varan para cezası
Fransa'da hazırlanan güvenlik yasa tasarısının, basın özgürlüğünü ihlal edebileceği için eleştirilen 24. maddesi, Ulusal Meclis'te geçen hafta kabul edilmişti.

Tasarı, görevdeki güvenlik güçlerinin yüzü veya kimliğinin yayımlanmasını yasaklıyor.

Yasağa uymayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin euroya kadar para cezası öngören yasa tasarısı, basın özgürlüğünü kısıtlayacağı, polis şiddetini artıracağı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Tasarı, aynı zamanda güvenlik güçlerine görev sırasında kameralar kullanarak halkı izleme, gösterilerde 'drone' kameralar kullanma yetkisi veriyor.

Ulusal Meclis'te kabul edilen tartışmalı 24. madde, Senato'dan da geçerse son bir kez daha parlamentonun onayına sunulacak.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturmalar açılmıştı.
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