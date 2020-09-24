AB Komisyonu'ndan kripto paralar için yeni teklif

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kripto paralarla ilgili düzenleme teklifinde bulundu. Teklif, kripto varlıklara yönelik hizmet sunanların yerel makamlardan izin almalarını ve AB ülkelerinde ofis açmalarını da içeriyor.





AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'in açıkladığı kripto varlıklara yönelik hazırlanan düzenleme teklifine göre, kripto varlıklara yönelik hizmet sunan platformlar, işlem yapabilmek için AB ülkelerinde fiziksel olarak bulunmak zorunda olacak.





Bu işletmelerin, bulundukları AB ülkesinde faaliyet göstermeleri için ilgili yerel mercilerden yetki alması gerekecek. Bu platformlar, sermaye yeterlilikleri ve yönetim yapılarına ilişkin kurallara uyacak.





Kripto işletmeleri, müşteri varlıkları ile öz varlıklarını ayırmak zorunda olacak. Söz konusu platformların yeterli seviyede bilişim teknolojilerine sahip olması, kripto varlıkları siber hırsızlık riskinden korumaları gerekecek.





Ayrıca kripto varlıklar, Avrupa Bankacılık Otoritesi tarafından denetlenecek. Böylece, düzenleme ile kripto varlıklar finansal hizmetler çerçevesinde düzenlenmiş olacak.