AB Konsey Başkanı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu’nda “Daha Adil Bir Dünyaya Güç Veren Daha Güçlü ve Daha Özerk Bir Avrupa Birliği” başlıklı konuşma yaptı.







Michel son günlerde tansiyonun yükseldiği Doğu Akdeniz konusunu gündeme getirerek şu ifadeleri kullandı:





* Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’deki gerginliklerden endişe duyuyor. Tek taraflı eylemler ve uluslararası hukuk ihlalleri kesinlikle sona ermelidir.





* Üye devletlerimizle birlikte, gerilimleri yatıştırmak ve diyaloğu geliştirmek için yoğun diplomatik çabalar yürütüyoruz. Bu ruhla, Birleşmiş Milletler ile birlikte Doğu Akdeniz konusunda çok taraflı bir konferansın düzenlenmesini önerdim.





* Pek çok aktör şimdiden olumlu yanıt verdi. Koşulları, gündemi ve zaman çizelgesini tartışmaya hazır. Deniz sınırlamaları, güvenlik, enerji sorunları ve göç, ele alınması gerektiğine inandığım konulardan bazıları.





“GÜÇLENDİRİLMİŞ BİR SİSTEME İHTİYACIMIZ VAR”





Konuşmasında dünya genelindeki gelişmelere de değinen Michel, Suriye, Libya, ABD-Çin çekişmesi, Afrika Birliği ile ilişkiler, İsrail-Filistin sorunu konularında AB'nin yapıcı ve güçlü bir yaklaşım izlediğini bildiren Charles Michel, “Avrupa Birliği, çok taraflılık ve kurallara dayalı uluslararası düzen için itici güç olmaya devam edecek'' ifadelerini kullandı.





AB'nin BM'de reformu desteklediğini bildiren Michel sözlerini şöyle sürdürdü:





* BM’ye desteğimiz her zamanki kadar güçlüdür ve Genel Sekreterin reformlarının uygulanmasını desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü güçlendirilmiş ve etkili çok taraflı bir sisteme ihtiyacımız var.





* Bu, dünya barışını ilerletecek sonuçlar sunmak için daha güçlü bir BM gerektirir. Daha güçlü ve daha kararlı Avrupa, dünyayı daha iyi ve daha adil bir yaşam alanı haline getirmek için yanınızda olacak.