Samanyolu Haber /Gündem / AB Konseyi Başkanı'ndan Türkiye ile ilişkiler açıklaması /07 Temmuz 2021 15:09

AB Konseyi Başkanı'ndan Türkiye ile ilişkiler açıklaması

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz’de gerilimi düşürmenin iyiye işaret olduğunu belirterek, Türkiye ile ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, 24-25 Haziran’da gerçekleştirilen düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nin sonuçlarıyla ilgili Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilen oturumda milletvekillerine hitap etti.

 Konuşmasında Kıbrıs sorununun çözümüne ve Türkiye ile ilişkilere değinen Michel, AB’nin Maraş sorunu da dahil olmak üzere Kıbrıs sorununu çözme sürecini aktif olarak desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Doğu Akdeniz’de gerilimi düşürmenin iyiye işaret olduğunu belirten Michel, yapıcı angajmanın derinleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Michel, Türkiye ile ilişki kurmanın AB’nin AB-Türkiye Gümrük Birliği’ni modernleştirmeyi amaçlayan politikası olmaya devam ettiğini, ancak aynı zamanda mevcut rahatsız edici durumları ele alma konusunda ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye, Ürdün, Lübnan ve diğer bölgelerdeki Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere yönelik ek fon sağlanması üzerinde anlaşıldığını hatırlatan Michel, Avrupa Konseyi’nin bu çalışmanın gecikmeden ilerletilmesini beklediğini vurguladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB Konseyi Başkanı'ndan Türkiye ile ilişkiler açıklaması Sonraki Haber >>

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:22:09