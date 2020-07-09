AB konseyinden Ankara'ya Büyükada davası uyarısı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Raportörü Alexandra Louis (Fransa), Thomas Hammarberg (İsveç) ve John Howell (İngiltere) söz konusu insan hakları savunucuları Taner Kılıç, İdil Eser, Günal Kuşun ve Özlem Dalkıran'ın mahkumiyetleri hakkında ortak bildiri yayımladı.







Raportör Alexandra Louis, “Diğer yedi eylemcinin beraat etmesini memnuniyetle karşılasam da, Taner Kılıç, İdil Eser, Günal Kuşun ve Özlem Dalkıran'a ağır hapis cezaları verildi. Bazı kaynaklara göre terör suçlaması asılsız. Bu kanaatler, yargının işleyişi ve Türkiye'deki hukukun üstünlüğüne saygı konusunda ciddi endişelere yol açıyor. Ayrıca Türkiye'deki insan hakları savunucularının çalışmaları üzerinde de caydırıcı bir etkiye sahip olacak, bu beni de yakından ilgilendiriyor.”dedi.





Thomas Hammarberg ve John Howell de, "Bu endişe verici ciddi bir karar. Demokrasinin işleyişi için gerekli olan muhalif veya eleştirel sesler üzerinde bundan sonra daha fazla baskı oluşturabilir.Türk makamlarını özellikle Terörle Mücadele Yasası'nı yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz. İfade ve toplanma özgürlüğünün uygulanmasını garanti altına almak için adli uygulamaları değiştirmeye çağırıyoruz" dedi.





3 Temmuz'da, yaklaşık üç yıl süren davanın ardından, İstanbul mahkemesi Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye'deki Onursal Başkanı Taner Kılıç'ı "terör örgütü üyesi" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.





Temmuz 2017'de Büyükada'da gerçekleşen bir konferans sırasında gözaltına alınan diğer 3 insan hakları savunucusu ise 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettikleri' suçlaması ile 2 yıl 1 ay hapis cezasına çaptırıldı.





Büyükada'da söz konusu seminere katılan diğer 7 kişiye yönelik ise (Ali Gharavi, Ilknur Ustun, Nejat Tastan, Nalan Erkem, Peter Steudtner, Seyhmus Ozbekli and Veli Acu) beraat kararı verildi.