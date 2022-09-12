AB Konseyi'nin Rusya ile ilgili o kararı yürürlüğe girdi

Moskova yönetiminin Ukrayna'da sürdürdüğü askeri saldırılara batılı ülkelerin yaptırımlarla cevap verme politikası devam ediyor.





Bu kapsamda Rusya'nın Ukrayna'daki askeri saldırıları sonrasında Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından alınan Rusya ile vize kolaylaştırma anlaşmasını askıya alma kararının yürürlüğe girdiği ifade edildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre AB Konseyi'nin Rusya ile vize kolaylaştırma anlaşmasını askıya alma kararı yürürlüğe girdi. AB Konseyi'nin Rusya ile vize kolaylaştırma anlaşmasını askıya alma kararı yürürlüğe girdi.

Karar sonucunda Rus vatandaşları için Schengen vizesi alma koşulları ve şartları değişecek.İlgili belgelerin değerlendirilmesi ve vize verilmesi için şartlar şimdi en az 15 gün, bazı durumlarda 45 güne kadar çıkacak. Vize ücreti ise 35 Euro'dan 80 Euro'ya çıkarıldı. 6-12 yaş arası çocuklar için vize ücreti ise 35 ila 40 avro arasında değişiyor.Ayrıca vize merkezine veya konsolosluğa sunulması için gereken evrak sayısı da artacak.Schengen ülkelerinin konsoloslukları, vize başvuruları için standart listede yer almayanlar da dahil olmak üzere başvuru sahiplerinden ek belgeler talep edebilecek.Avrupa Komisyonu, ülkeleri Rus vatandaşlarından gelen başvuruları kapsamlı bir şekilde kontrol etmeye ve tek seferlik kısa seyahatler için onlara Schengen vermeye çağırdı.