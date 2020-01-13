Samanyolu Haber /Dünya / AB: Libya sürecini BM yönetmeli /13 Ocak 2020 19:10

AB: Libya sürecini BM yönetmeli

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Libya'da Türkiye ve Rusya öncülüğünde varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ancak bu ülkenin yeniden yapılandırılma sürecinin BM tarafından yürütülmesi gerektiğini belirtti.

SHABER3.COM

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Libya'da Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını söyledi.Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ile yaptığı görüşme sonrası gazetecilere konuşan von der Leyen "Evet, bu doğru yönde atılan bir ilk adım. 

Ancak bir konsolidasyon, yeniden inşa ve hükümet birliği sürecine ihtiyaç var. Bunun için de uzun bir yol gidilmesi lazım. Ve bu, Birleşmiş Milletler (BM) öncülündeki bir süreç olmalı" dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı, "En önemlisi bu" diye ekledi.

Almanya'da konferans hazırlığı

Almanya 19 Ocat'ta Libya konusunda uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.Almanya Başbakanı Angela Merkel hafta sonu Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le düzenlediği ortak basın toplantısında, Berlin'de yapılması planlanan konferansın BM öncülüğünde gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Seibert gazetecilere yaptığı açıklamada ayrıca Libya'da varılan ateşkesi "iyi bir karar" olarak niteledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB: Libya sürecini BM yönetmeli Sonraki Haber >>

AKP'ye sert sözler...

AKP'ye sert sözler...

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Kaza kaçınılmaz oldu

Kaza kaçınılmaz oldu

Alaska'da donmak üzere 23 gün sonra kurtardı

Alaska'da donmak üzere 23 gün sonra kurtardı

Lüks bina patlatıldı

Lüks bina patlatıldı

Minibüs markete daldı

Minibüs markete daldı

Filipinler'de alarm!

Filipinler'de alarm!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:28:53