Samanyolu Haber /Dünya / AB, Libya'ya ambargo için devriye başlatıyor /17 Şubat 2020 20:40

AB, Libya'ya ambargo için devriye başlatıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, BM'nin Libya'ya silah ambargosu kararının ihlalini önlemek amacıyla Akdeniz'de hava ve deniz devriyesi başlatacaklarını açıkladı.

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Avrupa Birliği (AB), Avusturya’nın vetosunu kaldırmasıyla Birleşmiş Milletler’in (BM) Libya’ya yönelik silah ambargosu kararının uygulanması için deniz ve hava devriyesi başlatma kararı aldı.

Brüksel’deki toplantının ardından açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, uzun tartışmalar sonunda aldıklarını belirtti.

Avrupa’ya göçü engellemek için 2015 yılında Akdeniz’de başlatılan “Sophia Operasyonu”nun sonlandırılacağını söyleyen Borrell, yeni operasyonun BM’nin silah ambargosunu kararını uygulamayı hedeflediğini dile getirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi di Maio da toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Libya’ya silah akışını engelleyecek bir operasyon konusunda hem fikir olduklarını belirtti.

Berlin’de 12 ülkenin katılımıyla düzenlenen Libya konferansında, BM’nin silah ambargosu kararını uygulanması çağrısı yapılmıştı. Konferansın sonuç bildirisinde BM’nin silah ambargosunun delindiğine dair iddiaları araştırılması, ambargonun ihlal edildiğini tespit edilmesi durumunda ise gerekli yaptırımların ilgili ülkelere uygulanması istenmişti.

Josep Borrell, bugünkü toplantıda anlaşma sağlanamaması halinde “Libya’nın geleceğinin Türkiye ve Rusya’ya teslim edileceğini” söylemişti.
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