Samanyolu Haber /Gündem / AB Libya'ya silah ambargosunu daha sıkı denetlemek istiyor /16 Haziran 2020 14:19

AB Libya'ya silah ambargosunu daha sıkı denetlemek istiyor

Avrupa Birliği, Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için görev yapan askeri misyon Irini'nin güçlendirilmesini istiyor.

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Alman gazetesi Welt'in haberine göre Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerden Libya'ya yönelik Birleşmiş Milletler (BM) silah ambargosunun denetlenmesi için görev yapan ortak askeri misyon Irini'yi daha fazla desteklemelerini istiyor. Haberde AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borell'in, AB savunma bakanlarının bugün düzenlenecek toplantısında Libya açıklarındaki askeri deniz misyonuna ilişkin eksiklikleri gündeme getireceği ve AB ülkelerinden daha fazla destek talebinde bulunacağı belirtildi.

AB diplomatlarından edinilen bilgilere göre AB ülkeleri, Libya açıklarında görev yapan askeri misyona söz verdiği desteği yerine getirmedi. Askeri misyonda hâlâ bir deniz altı, bir tanker, çok sayıda fırkateyn, keşif uçağı ve helikopter eksiği olduğu aktarılan haberde, askeri misyona katılan ülkelerle düzenlenen iki toplantıya rağmen bu eksikliklerin giderilmediği vurgulandı.

Haberde Alman hükümetinin misyon için şimdiye kadar bir keşif uçağı tedarik ettiği ifade edildi.

"Askerlerin denetleme yetkisi yok"

Misyonla ilgili bir diğer sorunun da askerlerin, silah taşıyan bir gemi tespit edildiğinde bu gemide nasıl arama yapacaklarının belirlenmemesi olduğu belirtiliyor. Ancak AB yetkililerinin Welt'e verdiği yanıta göre Irini'nin görevi gemilerde arama yapmak değil, sadece tespit edilen gemiyi Birleşmiş Milletler'e bildirmek.

Bu konu da geçen hafta Tanzanya bandıralı bir geminin durdurulmak istenmesiyle gündeme gelmişti.

Bir hafta kadar önce Irini'ye bağlı Yunan askerleri Tanzanya bandıralı bir kargo gemisini durdurmak istemiş, ancak olaya iki Türk savaş gemisi müdahale etmişti. Askeri misyonun komutanı da bunun üzerine geminin kontrol edilmesi talimatını geri çekmişti.

Bu olayın üzerine AB'li yetkililer NATO'dan askeri misyon için destek talebinde bulunmuştu. Ancak Welt'in haberine göre, NATO yetkilileri ittifakın Irini'yi desteklemesinin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 30 NATO ülkesinin onayına bağlı olduğunu söyledi. Haberde, Ankara'nın da bu talebe zaten karşı çıktığı aktarıldı.

Ambargo 2011 yılından beri var

Birleşmiş Milletler 2011 yılından bu yana Libya'ya silah ambargosu uyguluyor. Ancak BM kararının Libya'da sıklıkla ihlal edilmesi nedeniyle Berlin'de Şubat ayında düzenlenen Libya konferansında katılımcı ülkeler silah ambargosuna bağlı kalınacağı sözü vermişti. Mart ayı sonunda da AB'nin ortak bir askeri misyonla Libya'ya yönelik ambargoyu denetlemesi kararlaştırmıştı. Misyon, Mayıs ayı başında göreve başladı. 
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