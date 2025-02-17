AB liderleri Avrupa güvenliği gündemiyle “acil” toplanacak

ABD ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik barış planı görüşmelerinden “dışlanma endişesi” taşıyan Avrupalı liderler, Pazartesi günü Paris’te bir araya gelmeyi planlıyor.



Macron’un ev sahipliğinde yapılacak toplantıya Almanya, İngiltere, İtalya, Polonya, İspanya, Hollanda ve Danimarka liderlerinin yanı sıra Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katılacak.



Elysee kaynaklarına göre, Macron, Ukrayna'daki durum ve Avrupa'daki güvenlik konuları konusunda Avrupa liderleri arasında gayrı resmi bir toplantıda istişarelerin başlatılmasını istedi. Elysee Sarayı, girişimin Avrupa'da barış ve güvenlikle ilgilenen tüm ortakları bir araya getirmeyi amaçladığını ve toplantının “başka formatlara da genişletilebileceğini” vurguladı.



Fransa İnter Radyosu’na konuk olan Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, “Cumhurbaşkanı Macron’un Pazartesi günü önemli Avrupa ülkelerini Avrupa güvenliği konusunda bir araya getireceğini” açıkladı.



ABD’nin Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg, “Avrupa görüşmelere doğrudan davetli olmayacak ama söz hakkı olacak” dedi.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, “Avrupa silahlı kuvvetlerini yaratmanın zamanının geldiğine gerçekten inanıyorum. Kendi iyiliğiniz için harekete geçmenizi rica ediyorum. Avrupa'nın kendi garantileri sağlam olmadıkça Amerika (güvenlik) garantisi vermeyecek” ifadelerini kullanmıştı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Şubat günü “Rusya ile Ukrayna konusunda barış görüşmelerine başlanacağını” duyurmasının ardından, Avrupa’nın birçok başkenti Kiev'e destek vererek hem Avrupa hem de Ukrayna’nın müzakere masasında olması yönünde açıklamalar yaptı.



Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, “Ukrayna'daki barış ve Avrupa'nın güvenliği birbirinden ayrılamaz. Ukrayna ve AB olmadan, güvenilir ve verimli müzakereler ve kalıcı barış sağlanamaz” diye konuştu.



Budapeşte ve Bratislava gibi bazı başkentler ise Brüksel'in bu görüşüne karşı çıkan açıklamalarda bulundu.



Macaristan Başbakanı Viktor Orban, X hesabından, “Brüksel'in katliamı gerektiği sürece destekleme tutumu ahlaki ve siyasi olarak kabul edilemez. Müzakere masasına oturmayı isteyemezsiniz. Bunu hak etmelisiniz! Güç, iyi liderlik ve akıllı diplomasi ile” mesajını paylaştı.



Slovakya Başbakanı Robert Fico da Facebook'tan paylaştığı mesajda, Avrupa Birliği’nin, Biden yönetiminin Ukrayna konusundaki tutumunun “askeri çılgınlık” olduğunu iddia etti ve bu tutumu kopyaladığını ileri sürerek “AB'nin acizliği” olarak tanımladığı yaklaşımdan yakındı.



AB içindeki bölünmeyi sona erdirmek amacıyla AB liderleriyle temaslarını artıran dönem Başkanı Polonya’nın Başbakanı Donald Tusk, “Mesaj açık. Ukrayna, Avrupa ve ABD tam olarak birleşmeli ve barış görüşmelerine girmelidir. Uluslararası durum o kadar ciddidir ki, güvenliğimiz konusunda iç kavgalara tahammülümüz yok” dedi.



ABD ve Rusya'dan üst düzey yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olası bir görüşme için önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'da bir araya gelmesi bekleniyor. Hazırlıkların detayları henüz netleşmedi ancak, ulusal güvenlik danışmanlarının da bu görüşmelere katılması bekleniyor.