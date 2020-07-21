AB liderleri Korona kurtarma paketinde uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, üye ülkelerin ekonomilerini desteklemek için 750 milyar euroluk (860 milyar dolar) ortak tahvil arzını öngören teşvik paketi konusunda anlaşmaya vardı.

Zirve başkanı Charles Michel, "Bu anlaşma Avrupa'nın harekete geçme gücü olduğuna dair somut bir sinyal veriyor. Bu paradan çok daha fazlası. İşçiler ve aileler, işleri, sağlıkları ve refahları hakkında. Bu anlaşmanın Avrupa yolculuğunda çok önemli bir an olarak görüleceğine inanıyorum, ama aynı zamanda bizim geleceğimiz için" dedi.

Hibe miktarı 390 milyara düşürüldü





750 milyar euroluk korona kriz paketinden, yardım alan üye ülkelere hibe edilecek miktarın ne olacağı, zirvenin en tartışmalı konularından biriydi. Hollanda ve Avusturya'nın başını çektiği bir grup ülkenin baskısıyla geri ödenmeyecek miktar başlangıçta müzakere edilen 500 milyardan 390 milyar euroya indirildi. Geri kalan 360 milyar euroluk miktar ise krediler şeklinde kullanılacak.





AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da toplam 1,8 trilyon euroluk paket üzerindeki uzlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Michel, "Bu Avrupa için doğru zamanda varılmış doğru bir uzlaşmadır" diyerek sonucun tüm Avrupalılar için bir başarı ve dayanışma göstergesi olduğunu söyledi. Ursula von der Leyen da 750 milyar euroluk korona kriz paketi önerisini daha iki ay önce gündeme getirdiğine dikkat çekerek kararın çıkma hızını Avrupa için "tarihi" diye nitelendirdi.





Cuma günü başlayan ve iki gün sürmesi planlanan zirve böylece 25 dakikalık arayla AB tarihinin en uzun zirvesi unvanını kılpayı kaçırdı. En uzun zirve, 91 saat 45 dakikayla 2000 yılında düzenlenen Fransa'nın Nice kentindeki zirve olmuştu.