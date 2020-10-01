AB liderleri Türkiye gündemiyle toplanıyor

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi ve Dağlık Karabağ’daki son gelişmeler de AB liderlerinin ele alacağı konular arasında yer alıyor.







Euronews'te yer alan haberde AB liderleri, 19 Ağustos'ta video konferans yöntemiyle yaptıkları toplantıda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile dayanışma içinde olduklarını belirtirken, Türkiye’ye yönelik bir yaptırım kararı almamayı tercih etmişti.





AB’den Türkiye’ye zirve öncesi uyarı







Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel dün AB liderlerine gönderdiği mektupta, Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın çözülmesinde Türkiye'nin "yapıcı" olmaması durumunda AB çıkarlarının savunulması için "tüm seçeneklerin masada olduğunu." bildirdi.





Michel mektubunda, "Hedefimiz, tüm bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak amacıyla Türkiye ile yapıcı bir diyalog alanı yaratmak ve AB üyesi tüm devletlerin egemenlik haklarına ve egemenliklerine saygı gösterilmesini garanti altına almaktır. Bu, Türkiye yapıcı bir şekilde angaje olursa mümkün olabilir. Üye ülkelerin ve Avrupa Birliği'nin meşru çıkarlarını savunmak için tüm seçenekler masada bulunmayı sürdürüyor." İfadesini kullanmıştı.





Belarus ve Doğu Akdeniz bağlantısı ile Rum vetosu





AB, Belarus yönetimine 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimine "hile karıştırdığı" gerekçesiyle daha önce yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. 21 Eylül'de yapılan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında Rum yönetimi, Belarus'a uygulanacağı açıklanan yaptırımları, "Türkiye'ye de tedbir uygulanmazsa" veto edeceği tehdidinde bulundu.





Bugün başlayacak zirvede, Rumların, Türkiye’ye yaptırım uygulanmadığı takdirde Belarus yaptırımlarını veto etme tehdidini sürdürmesi bekleniyor.





Başta AB dönem başkanı Almanya olmak üzere İtalya, İspanya gibi birliğin önemli ülkeleri ise Türkiye’ye yönelik yaptırımlara sıcak bakmayıp diyalog çağrılarını yineliyorlar.





Türkiye ile AB arasında göç, ticaret, enerji, güvenlik gibi pek çok konuda iş birliği bulunması, bu ülkelerin yaptırım karşıtı tavır almasında önemli rol oynuyor. Bunların dışında Türkiye’nin AB katılım süreci içindeki bir ülke olması ve Türkiye'ye yönelik dışlayıcı tavrın Rusya'ya yarayacağı düşüncesi AB içinde hakim bir görüş.



