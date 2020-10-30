Samanyolu Haber /Dünya / AB liderlerinden Covid-19 mesaisi /30 Ekim 2020 19:06

AB liderlerinden Covid-19 mesaisi

AB üyesi ülkelerin liderleri, Covid-19 vaka sayısında yaşanan büyük tırmanışın ardından harekete geçti. Liderler, alınacak tedbirleri görüşmek için yarın sanal zirve toplantısı yapacak.

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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Avrupa'da yeni tip korona virüsü (Covid-19) vakalarının hızla artmasının ardından alınacak tedbirler ve AB içindeki koordinasyonu görüşmek için "sanal zirve" toplantısında bir araya gelecek.

Avrupa genelinde vakaların son haftalarda çok hızlı artış göstermesi nedeniyle AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in geçen hafta toplantıya çağırdığı AB liderleri, kendi ülkelerindeki tecrübelerini paylaşacak ve Covid-19'a karşı en iyi uygulamalar hakkında görüş alışverişi yapacak.

AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, özellikle hızlı testler, temaslıların takibi ve aşılar yarınki toplantının odak noktası olacak.

HIZLI TEST İÇİN 100 MİLYON EURO

Liderlerin hızlı test kitlerinin dağıtımı ve kullanımı, AB içindeki seyahatlerde hızlı test sonuçlarının karşılıklı tanınmasına yönelik çalışmaları ve üyeler arası yardımlaşmayı ele alması bekleniyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, hızlı test kitlerinin satın alınarak üye ülkelere dağıtılacağını, bunun için 100 milyon euro ayırdıklarını söylemişti.

AB liderleri ayrıca bu yıl sonuna kadar hazır hale gelmesi beklenen aşılarla ilgili ortak yaklaşım konusunda görüş alışverişi yapacak. Bu konuda üye ülkelere dağıtım kriterleri, aşılanacak öncelikli toplum gruplarının belirlenmesi ve lojistik sorunların tartışılması öngörülüyor.

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