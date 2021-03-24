AB liderlerine Türkiye mektubu: Basın özgürlüğü ve temel haklar ön koşul olmalı

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınacağı 25 ve 26 Mart'taki toplantı öncesi Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'e mektup göndererek Türkiye'de basın özgürlüğü ve temel hakların korunmasının ön koşul olarak konulmasını talep etti.







Mektupta, Michel ve Avrupa Konseyi'nin Türkiye ile ekonomik ve diplomatik ilişkilerin ilerlemesinde ön koşul olarak yükselen bir insan hakları ve özellikle basın ve ifade özgürlüğünü karnesinde ısrar etmesi gerektiği söylendi. Mektup ayrıca Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve toplantı öncesi liderlere AB-Türkiye ilişkileri üzerine bir rapor sunacak olan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile paylaşıldı.





Yerel haberlerde Türkiye raporundan paylaşılan ilk bilgilere göre, Borrell Türkiye'de yurtiçindeki son gelişmeleri "gerileyen" olarak tanımladı. Raporun detaylarının yakında yayınlanması bekleniyor.