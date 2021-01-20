AB liderlerinin gündeminde aşı var





Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, yarın akşam yapılacak toplantısında, üye ülkelerin aldıkları tedbirlerin koordinasyonu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edilen yeni türlerine karşı önlemler, test ve takip stratejileri tartışılacak.





Ancak toplantının ana konusunun Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların üretimi, dağıtımı ve aşılama süreçleri olması bekleniyor.





AB'de şu ana kadar onay alan BioNTech ve Pfizer ile Moderna tarafından geliştirilen aşılar, Aralık 2020'den beri halka yapılıyor. AstraZeneca ile Oxford Üniversitesinin geliştirdiği aşının onayının ise ocak sonunda çıkması bekleniyor.





AB Komisyonu, bugüne kadar aşı geliştiren şirketlerle üye ülkeler adına yaptığı 6 sözleşmeyle yaklaşık 2,3 milyar doz alabilecek konuma geldi. AB, opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme imzaladı.





Ancak AB ülkelerinde aşılamaların yavaş ilerlediği eleştirileri yapılıyor. Liderlerin, aşı üretim kapasitesinin artırılması ve sürecin hızlandırılması için neler yapılabileceğini tartışması öngörülüyor.