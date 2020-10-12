AB, Lukaşenko'yu yaptırım listesine alma konusunda uzlaştı

AFP haber ajansına konuşan bir diplomat, "Yaptırım listesini Lukaşenko'yu da içine almak suretiyle genişletme konusunda uzlaşıldı." dedi.



CUMHURBAŞKANLIĞI'NI DA TANIMAMIŞTI



Avrupa Birliği Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yemin ederek göreve başlayan Aleksandr Lukaşenko'nun meşruiyetinin bulunmadığını, seçimin sonucunu tanımadığını bildirmişti.





Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus'taki seçimin "adil ve özgür olmadığını" belirterek, sonuçları tanımadıklarını ifade etmiş ve bu görevi sürdürmesinin demokratik meşruiyeti olmadığını vurgulamıştı.