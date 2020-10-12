Samanyolu Haber /Dünya / AB, Lukaşenko'yu yaptırım listesine alma konusunda uzlaştı /12 Ekim 2020 14:07

AB, Lukaşenko'yu yaptırım listesine alma konusunda uzlaştı

Lüksemburg'da bir araya gelen Avrupa Birliği ülkeleri dışişleri bakanlarının, Belarus'a yönelik yaptırım listesine Devlet Başkanı Lukaşenko'yu da alma konusunda anlaştıkları belirtildi.

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AFP haber ajansına konuşan bir diplomat, "Yaptırım listesini Lukaşenko'yu da içine almak suretiyle genişletme konusunda uzlaşıldı." dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NI DA TANIMAMIŞTI

Avrupa Birliği Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yemin ederek göreve başlayan Aleksandr Lukaşenko'nun meşruiyetinin bulunmadığını, seçimin sonucunu tanımadığını bildirmişti.

Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus'taki seçimin "adil ve özgür olmadığını" belirterek, sonuçları tanımadıklarını ifade etmiş ve bu görevi sürdürmesinin demokratik meşruiyeti olmadığını vurgulamıştı.
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