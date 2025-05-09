Samanyolu Haber /Dünya / AB mahkemesi Hollanda’yı uyardı: 'İltica başvurularında karar süresi 6 ayı aşamaz' /09 Mayıs 2025 12:10

AB mahkemesi Hollanda’yı uyardı: 'İltica başvurularında karar süresi 6 ayı aşamaz'

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), Hollanda’da iltica başvurularının işlenmesinde yaşanan ciddi gecikmelere karşı emsal niteliğinde bir karara imza attı. Mahkeme, Hollanda’nın sığınmacı başvurularını 6 aydan fazla bekletmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

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Karar, Hollanda’daki barınma krizi ve artan başvuru yükü nedeniyle aylardır yanıt alamayan sığınmacıların açtığı davalar sonucunda geldi. Mahkeme, iltica başvurusunda bulunan kişilerin değerlendirme sürecinin en fazla altı ayda tamamlanması gerektiğini açıkça belirtti. Bu sürenin aşılması halinde, başvuru sahiplerinin yasal haklara başvurabileceği ifade edildi.

TR724'te yer alan habere göre bu karar, özellikle Ter Apel başvuru merkezi başta olmak üzere Hollanda’daki iltica sistemi üzerinde doğrudan etkili olacak. Yetersiz barınma imkanları ve işlenemeyen başvuru dosyaları nedeniyle eleştirilen Hollanda hükümeti, artık değerlendirme süreçlerini hızlandırma ve sistemdeki tıkanıklığı gidermek zorunda kalacak.

İnsan hakları örgütleri, ABAD’ın bu kararını sığınmacılar için “önemli bir hukuki zafer” olarak nitelendiriyor. Kararın, sadece Hollanda’da değil, benzer sorunların yaşandığı diğer AB ülkelerinde de iltica süreçlerinin gözden geçirilmesine yol açabileceği belirtiliyor.

AB mahkemesinin bu açık uyarısı, sığınmacıların uzun süreli belirsizlik ve insanlık dışı koşullar altında yaşamasına son verilmesi açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
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