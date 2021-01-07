Samanyolu Haber /Ekonomi / AB, mart ayını beklemedi /07 Ocak 2021 14:01

AB, mart ayını beklemedi

Türkiye'nin demir-çelik ihracatında yüzde 34 paya sahip olan Avrupa Birliği'nden (AB) vergi şoku.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'de imal edilen çeşitli demir ve çelik ürünlere yüzde 7,6'ya varan oranda Damping Vergisi uygulamaya başladı.

Türkiye menşeli sıcak haddelenmiş demir ürünler ile alaşımsız ve alaşımlı çelik ürünlerin ithalatıyla ilgili geçici anti-damping vergisi uygulanması kararı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

MİLYARLARCA DOLARLIK KAYIP

Buna göre demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren HABAŞ yüzde 4,8, Ereğli Demir-Çelik (ERDEMİR) yüzde 5,4, BORÇELİK ve Ağır Haddecilik yüzde 5,9, Çolakoğlu Metalurji ve diğer şirketler ise yüzde 7,6 geçici anti-damping vergisine tabi olacak. 

İlave vergiler ihracatçının maliyetini artıracağı için Türkiye AB pazarında rekabet avantajını kaybedecek ve 1 milyar dolardan fazla gelirden mahrum kalacak.  

Avrupa Çelik Derneği (EUROFER), 31 Mart 2020'de Türkiye'nin sektörde damping yaptığı iddiası ile AB Komisyonuna şikâyette bulunmuştu.

ORUÇ REİS, ANTALYA KÖRFEZİ'NE ÇEKİLDİ

AB, mayıs ayında Türkiye'den ithal edilen bazı çelik ürünlerde damping yapılıp yapılmadığını belirlemek üzere resmi soruşturma başlatmıştı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde yürüttüğü petrol-doğalgaz arama faaliyetleri ile uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirten AB liderleri, mali ve idari müeyyideler için 2021 yılı mart ayına kadar Türkiye'ye mühlet vermişti. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti, sondaj gemisi Oruç Reis'in faaliyetlerinin Antalya Körfezi ile sınırlı kalacağı taahhütünde bulununca tansiyon düşmüştü.  

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