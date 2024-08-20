Samanyolu Haber /Dünya / AB, maymun çiçeği sınır kontrollerini ve ortak aşılama planını reddediyor /20 Ağustos 2024 12:44

AB, maymun çiçeği sınır kontrollerini ve ortak aşılama planını reddediyor

Avrupa sağlık otoriteleri, yeni maymun çiçeği varyantının daha geniş bir nüfus için oluşturduğu risk hala 'düşük' olarak değerlendirildiğinden, bu duruma karşı blok çapında daha fazla önlem alınmasından kaçınıyor.

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Avrupa Komisyonu Sağlık Güvenliği Komitesi, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile Pazartesi günü yaptığı toplantının ardından, maymun çiçeği (mpox) riskini önlemek için sınır kontrolleri uygulamaya ya da virüse karşı blok çapında aşılama başlatmaya gerek olmadığı sonucuna vardı.

Euronews'e konuşan bir Avrupa Komisyonu sözcüsü, Sağlık Güvenliği Komitesi'nin (HSC) şimdilik mpox aşılamasına ilişkin görüşün 2022'den itibaren güncellenmesine gerek olmadığına karar verdiğini belirterek, "Bu durum, Avrupa'da bir halk sağlığı acil durumu olarak değerlendirilmemeli," dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-WHO) ve Afrika Hastalık Kontrol Merkezi'nden katılımcıların da yer aldığı ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantı sonrasında sözcü, "HSC üyeleri, yakın koordineli bir yaklaşımın önemi ve durumu çok yakından izlemeye devam etme ihtiyacı konusunda mutabık kaldı," dedi.

Şimdilik belirli gruplar için aşılama tavsiyeleri sürdürülmekle birlikte, bunun genel nüfusa yayılması ihtimali göz ardı edildi.

Toplantının amacı, Avrupa Birliği'nde (AB) gelişen maymun çiçeği durumunu ve genel nüfus için aşılama tavsiyeleri veya yüksek riskli bölgelerden gelen yolcuların sınır gözetimi gibi daha fazla ortak önlem alınması ihtiyacını tartışmaktı.

Toplantı, mpox salgınının Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) ve komşu Afrika ülkelerinde yayılması nedeniyle geçtiğimiz hafta DSÖ tarafından küresel bir sağlık acil durumu ilan edilmesinin ardından gerçekleştirildi.

İlk insan vakasının 1970 yılında bildirilmesinden bu yana, maymun çiçeği virüsü şu anda orta ve batı Afrika'daki ülkelerde endemik olarak görülüyor.

Virüsle ilgili olarak ikinci kez küresel bir sağlık acil durumu ilan edildi. İlki 2022 yılında, Avrupa gibi daha önce vaka bildirmemiş ülkelerde küresel bir salgının ardından yaşandı.

Bu seferki salgına virüsün 'Klad I' olarak bilinen ve daha ağır hastalıklara yol açtığı düşünülen alt tipi neden oluyor.

Geçtiğimiz günlerde bildirilen vakaların ardından bazı ülkeler gözetimi arttırırken, halkı bilgilendirme kampanyaları da başlattı.

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia toplantının ardından X 'te yaptığı açıklamada, sınırlarda herhangi bir tedbir uygulamamakla birlikte, İspanyol hükümetinin İspanya'ya seyahat eden kişilere yönelik mevcut bilgileri artırmak için havaalanı yetkilileri ve havayolu şirketleriyle birlikte çalışacağını ifade etti.

ECDC geçtiğimiz hafta, virüsün çok sayıda Afrika ülkesinde yayılması nedeniyle Avrupa'nın daha fazla ithal mpox vakası görmesinin "kuvvetle muhtemel" olduğu konusunda uyarıda bulundu. Bununla birlikte, Avrupa'daki etkinin düşük olduğunu değerlendirdi ve bölgeye ulaşan vakalarla başa çıkmak için "yüksek düzeyde hazırlık planlaması ve farkındalık yaratma faaliyetleri" önerdi. Buna, Avrupa'daki maymun çiçeği vakalarını tespit etmek için etkili gözetim, test ve temaslı takibi de dahil.

Sağlık ajansı, maymun çiçeğinin insanlara, enfekte hayvan veya insanlarla yakın temas veya virüs bulaşmış materyallere dokunmak suretiyle bulaştığını belirtti.

Vücuda derideki (genellikle görünmeyen) yaralanmalar veya yaralar ya da mukoza zarları yoluyla giren virüs, cinsel temas sırasında bir kişiden diğerine geçebiliyor ve cinsel maruziyetten sonra enfeksiyon riski artıyor.
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