AB’nin 12 Maddelik Ukrayna Barış Planı sızdı

Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeyi hedefleyen ve iki aşamalı bir yol haritası öngören kapsamlı bir AB barış planı basına sızdı.

Batılı kaynaklar, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeyi hedefleyen ve iki aşamalı bir yol haritası öngören kapsamlı bir barış planının detaylarını aktardı. Plan, "ateşkes" ve "müzakereler" olmak üzere iki temel faz etrafında şekilleniyor.

Planın kabul edilmesinin ardından 24 saat içinde ateşkesin başlaması öngörülüyor. Bu süreç, cephe hattının olduğu yerde dondurulması ve ateşkesin ABD önderliğinde hemen başlayacak uluslararası bir mekanizma ile denetlenmesini içeriyor.

Tarafların bir "saldırmazlık paktı" üzerinde mutabakata varması planın temel taşlarından biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca, kritik bir tesis olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin geçici olarak üçüncü bir tarafa devredilmesi ve nihai olarak Ukrayna'ya iadesi öngörülüyor.

Sürece Bağlı Yaptırımlar ve Ekonomik Adımlar

Plan uyarınca, Rusya'ya yönelik "sembolik yaptırımların" kaldırılmasıyla ilk adım atılacak. Ana yaptırımların ise, planın uygulanma aşamasına paralel olarak kademeli bir şekilde kaldırılması öngörülüyor. Nihai aşamada, Ukrayna ve Rusya'nın tazminatlar konusunda anlaşmaya varması durumunda, Batı'nın dondurduğu Rus varlıklarının da serbest bırakılması gündemde.

Planın en hassas aşaması, Rusya'nın kontrolü altındaki bölgelerin nihai statüsünün görüşüleceği müzakereleri içeriyor. 
Bu süreçte, tarafların son çarpışma hattını ve Rusya'nın kontrol ettiği toprakların yönetimine dair anlaşmaları resmileştirmesi bekleniyor. 
Ukrayna'ya uluslararası güvenlik garantileri verilmesi de bu kapsamda değerlendiriliyor.

Plan, taraflar arasında uzun vadeli bir uzlaşıyı teşvik etmeyi de amaçlıyor. 

Kiev ve Moskova'dan, iki ülke arasındaki dil, kültür ve din çeşitliliğine karşılıklı anlayış ve saygıyı güçlendirmeye yönelik adımlar atması isteniyor.
