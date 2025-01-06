Samanyolu Haber /Dünya / AB’nin Rusya’ya hem ilaç tedariği hem de karı arttı /06 Ocak 2025 12:43

AB’nin Rusya’ya hem ilaç tedariği hem de karı arttı

Rusya farklı ülkelerden gelen ilaçları daha pahalı temin etmeye başladı. Sektörün büyük olması AB’den firmaların tekrar Rusya pazarına yönlenmesine neden oldu.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Ukrayna ile savaş başladıktan sonra, Rusya'ya yaptırım uygulamayan dost ülkeler, Rusya’ya ürünlerini diğer pazarlara göre daha yüksek fiyatlarla satıyor. Bu durumu fırsata çeviren Avrupalı firmalarda Rusya'ya ilaç ithalatını operasyon öncesi seviyelerin üzerine çıkardı.

Ayrıca Avrupa Birliği’nden Rusya’ya yapılan ilaç ihracatı, hızla değişen dış ticaret yapısında istikrarlı bir unsur olmaya da devam ediyor.

Rusya’nın adlandırdığı dost olmayan ülkelerle ticaretin ciddi şekilde azalmasına rağmen, Avrupalı şirketler her üç ayda bir Rusya’ya 26 bin ton ilaç ihraç ediyor ve bu ticaretin değeri 2,3 milyar euroya ulaşıyor. 

Bu rakamlar, savaşın başlamasından önceki dönemin bile üzerinde.

İlaç İhracatında Artış

Avrupa’nın Rusya’ya makine ve ekipman ihracatı son üç yılda 10 kat, taşıt ihracatı ise 40 kat azalırken, ilaç ve farmasötik ürünler bu eğilimin dışında kalıyor. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde Avrupa, Rusya’ya 26 bin ton ilaç ve farmasötik ürün ihraç ederek 2,3 milyar euro gelir elde etti. 

Bu rakam, 2021’in aynı dönemine kıyasla %18 artış anlamına geliyor.

Bu istikrarın nedenlerinden biri, ilaç sektörünün büyük ölçüde yaptırımlardan muaf tutulması ve Asya ülkelerinin Avrupa ilaçlarının yerini alamaması olarak gösteriliyor.
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