Samanyolu Haber /Gündem / AB’nin taslak metni ortaya çıktı: Türkiye yaptırım maddesi var /09 Aralık 2020 15:47

AB’nin taslak metni ortaya çıktı: Türkiye yaptırım maddesi var

Yarın gerçekleşecek AB Liderler Zirvesi öncesinde taslak metnin detayları ortaya çıktı. Metinde, AB liderlerinin Türkiye'ye hedefli yaptırımlar uygulanması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Metinde ayrıca Türkiye ile ilişkilerde gelişme olmaması durumunda Mart ayındaki toplantıda yeni adımlar atılacağı da belirtildi.

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Yarın ve cuma günü gerçekleşecek AB Liderler Zirvesi’nde liderlere sunulacak taslak metni Reuters haber ajansı son dakika gelişmesi şeklinde servis edildi 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye’yi çok fazla da ırgalamaz. Yani zaten biz resmi olarak 1963’ten bu yana sürekli yaptırıp uyguluyorlar. Hiçbir zaman Avrupa Birliği bize dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman Avrupa Birliği verdiği sözün arkasında durmamıştır ama biz o günden bugüne hep sabrettik hala da sabrediyoruz” sözlerinden sonra belgelere ulaşan Reuters, AB’nin taslak metninde Türkiye’ye “hedefli yaptırım” uygulanmasının gündemde olduğunu yazdı.

YAPTIRIM ÖLÇEĞİ GENİŞLEYEBİLİR

Eğer perşembe günü düzenlenecek zirvede AB liderlerinin de onayını alırsa Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması yapan şahıs ve şirketlere yaptırım uygulama kararı aldı. Reuters’ın ele geçirdiği belgelere göre liderlerin onaylaması durumunda 2019 yılından beri uygulanan yaptırım listesine yeni eklemelerin yapılması ve bu yaptırımların ölçeğinin genişletilmesi de gündemde.

Metinde ayrıca Ankara-Brüksel hattında gerilimin devam etmesi halinde Mart ayında yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde yaptırımlar için yeni adımlar atılacağı da yer alıyor.
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