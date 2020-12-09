AB’nin taslak metni ortaya çıktı: Türkiye yaptırım maddesi var

Yarın ve cuma günü gerçekleşecek AB Liderler Zirvesi’nde liderlere sunulacak taslak metni Reuters haber ajansı son dakika gelişmesi şeklinde servis edildi





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye’yi çok fazla da ırgalamaz. Yani zaten biz resmi olarak 1963’ten bu yana sürekli yaptırıp uyguluyorlar. Hiçbir zaman Avrupa Birliği bize dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman Avrupa Birliği verdiği sözün arkasında durmamıştır ama biz o günden bugüne hep sabrettik hala da sabrediyoruz” sözlerinden sonra belgelere ulaşan Reuters, AB’nin taslak metninde Türkiye’ye “hedefli yaptırım” uygulanmasının gündemde olduğunu yazdı.





YAPTIRIM ÖLÇEĞİ GENİŞLEYEBİLİR





Eğer perşembe günü düzenlenecek zirvede AB liderlerinin de onayını alırsa Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması yapan şahıs ve şirketlere yaptırım uygulama kararı aldı. Reuters’ın ele geçirdiği belgelere göre liderlerin onaylaması durumunda 2019 yılından beri uygulanan yaptırım listesine yeni eklemelerin yapılması ve bu yaptırımların ölçeğinin genişletilmesi de gündemde.





Metinde ayrıca Ankara-Brüksel hattında gerilimin devam etmesi halinde Mart ayında yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde yaptırımlar için yeni adımlar atılacağı da yer alıyor.