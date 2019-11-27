Samanyolu Haber /Dünya / AB Parlamentosu yeni Avrupa Komisyonu'nu onayladı /27 Kasım 2019 15:06

AB Parlamentosu yeni Avrupa Komisyonu'nu onayladı

Strazburg'daki genel oturumda toplanan Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu yeni AB Komisyonu'nu onayladı.

SHABER3.COM

Yeni Komisyon Başkanı Alman siyasetçi Ursula von der Leyen'in 27 kişilik komiserler listesi parlamenterlerin oyuyla 1 Aralık itibariyle göreve başlayacak.

Euronews'te yer alan habere göre basit çoğunluk gerektiren ve 751 parlamenterden 707'sinin hazır bulunduğu onaylama sonunda 461 evet 157 hayır ve 89 çekimser oy ile Ursula von der Leyen'in ekibine yeşil ışık yakıldı.

Von der Leyen Strazburg'da oylama öncesi yaptığı konuşmada başta "varoluşsal tehdit" olarak adlandırdığı iklim krizine öncelik vereceğini ve AB'nin dünyadaki ilk karbon-nötr kıta haline getirmek için çalışacağını ifade etti. Von der Leyen ayrıca demokrasi, ekonomi, ticaret, göç, savunma ve dijitalleşme gibi alanlara da özel önem atfedeceğini yineledi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB Parlamentosu yeni Avrupa Komisyonu'nu onayladı Sonraki Haber >>

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...

Tesla, Ford pick up ile halat çekme yarışına girdi

Tesla, Ford pick up ile halat çekme yarışına girdi

Buzlu yollarda dikkat

Buzlu yollarda dikkat

Almanya'daki müze soygununun görüntüleri çıktı

Almanya'daki müze soygununun görüntüleri çıktı

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Yandaş yazarın zor anları

Yandaş yazarın zor anları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:24:35