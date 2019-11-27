AB Parlamentosu yeni Avrupa Komisyonu'nu onayladı

Yeni Komisyon Başkanı Alman siyasetçi Ursula von der Leyen'in 27 kişilik komiserler listesi parlamenterlerin oyuyla 1 Aralık itibariyle göreve başlayacak.







Euronews'te yer alan habere göre basit çoğunluk gerektiren ve 751 parlamenterden 707'sinin hazır bulunduğu onaylama sonunda 461 evet 157 hayır ve 89 çekimser oy ile Ursula von der Leyen'in ekibine yeşil ışık yakıldı.





Von der Leyen Strazburg'da oylama öncesi yaptığı konuşmada başta "varoluşsal tehdit" olarak adlandırdığı iklim krizine öncelik vereceğini ve AB'nin dünyadaki ilk karbon-nötr kıta haline getirmek için çalışacağını ifade etti. Von der Leyen ayrıca demokrasi, ekonomi, ticaret, göç, savunma ve dijitalleşme gibi alanlara da özel önem atfedeceğini yineledi.



