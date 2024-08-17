AB projeleriyle kaçakçılık

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Avrupa Birliği Başkanlığı’na bağlı Türkiye Ulusal Ajans’ta (TUA) koordinatör olarak çalışan bir kişinin, “Yurtdışına insan kaçırmak” gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. İddiaya göre, yurtdışına çıkmak isteyen kişilere TUA personeli İ.D. aracılık etti. İ.D’nin, ajansta koordinatör olarak çalıştığı bildirildi.





Türkiye Ulusan Ajans kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yurtdışına çıkmak isteyen kişiler için AB projelerinin katılımcılarına özel verilen yurtdışı çıkış yazıları kullanıldı. Yine proje katılımcıları için hazırlanan gri pasaportun da “Yurtdışına insan kaçırmak” için kullanıldığı belirtildi. TUA kaynakları, yurtdışına çıkış yazıları için Ulusal Ajans’ta görevli birkaç kişinin imza atması gerektiğinin altını çizerek, “Soruşturulan başka isimler var mı merak ediyoruz?” yorumunu yaptı.Türkiye Ulusal Ajans, iktidara yakınlığıyla bilinen ve yönetimlerinde AKP’li isimlere yer verilen TÜGVA, TÜRGEV, Etnospor ve Diyanet Vakfı’na 2021-2024 döneminde toplam 1,4 milyon Avroluk hibe verildi. AB Projeleri kapsamında Türkiye Ulusal Ajans tarafından verilen hibe desteğinden en çok yararlanan vakıf, 711 bin avro ile TÜGVA oldu.