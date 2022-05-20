Samanyolu Haber /Gündem / AB, Rus oligarkların dondurulan varlıkları ile ilgili karar verildi /20 Mayıs 2022 17:19

AB, Rus oligarkların dondurulan varlıkları ile ilgili karar verildi

Avrupa Birliği (AB), Rus oligarkların dondurulan mal varlıklarını Ukrayna'nın inşasında kullanmanın yollarını aradığını duyurdu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasının yüzlerce milyar euroyu bulabileceğine işaret etmişti

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya'nın ZDF Televizyon Kanalına, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın inşasına Rusya'nın katkı vermesi gerektiğine dikkati çeken von der Leyen, "Hukukçularımız, Ukrayna'nın yeniden inşası için oligarkların donmuş varlıklarını kullanmanın yollarını bulmak için yoğun bir şekilde çalışıyorlar" diye konuştu.

Von der Leyen, Ukrayna'nın uzun vadede yeniden inşa sürecinin AB'ye katılması için gereken reformlarla birlikte yürütülmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Ukrayna'nın yeniden inşası için ortak finansman sağlamamız gerekecek" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın AB üyeliği için hukuk, ekonomi ve siyasi alanlarda belirli standartları karşılaması gerektiğini anımsatan von der Leyen, üyelik sürecinin büyük ölçüde adayın nasıl davrandığına ve ne yaptığına bağlı olduğunu belirtti.



RUS OLİGARKLARIN 30 MİLYAR DOLARLIK MAL VARLIĞI, AB TARAFINDAN DONDURULDU

Rus oligarkların şimdiye kadar 30 milyar dolarlık mal varlığının AB üyesi ülkeler tarafından dondurulduğu tahmin ediliyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise geçen hafta, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasının yüzlerce milyar euroyu bulabileceğine işaret etmişti.


Borrell, AB ülkelerinin Rusya'nın dondurulmuş döviz rezervlerine el konulmasını ve bunun Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasının değerlendirmesi gerektiğini açıklamıştı.

Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın ülke dışındaki yaklaşık 300 milyar dolarlık altın ve döviz rezervi dondurulmuş durumda.
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