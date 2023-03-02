Samanyolu Haber /Dünya / AB, Rus petrol ürünlerini Kuzey Afrika üzerinden mi alıyor? /02 Mart 2023 14:46

AB, Rus petrol ürünlerini Kuzey Afrika üzerinden mi alıyor?

Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara rağmen üçüncü ülkeler üzerinden Rus petrol ürünleri almaya devam ettiği iddia edildi

SHABER3.COM



The Wall Street Journal tarafından verilen bir haberde, Ukrayna krizini gerekçe göstererek Rus Petrol ve gaz ürünlerine ambargo uygulayan Avrupa Birliği, üçüncü ülkeler üzerinden Rus petrol ürünleri almaya devam ediyor denildi.

Doğrudan Rusya’dan petrol ürünleri alımını yasaklayan Avrupa Birliği, Kuzey Afrika ülkeleri üzerinden Rus petrol ürünleri alıyor.

Batılı devletlerin Rusya’ya uyguladıkları yaptırımlar, Rusya’yı petrol ihracatını alternatif pazarlara yönlendirmeye zorladı. Ukrayn savaşının başlamasından önce, Rusya'nın petrol ürünleri ihracatının yaklaşık %60'ı Avrupa ülkelerine yapılıyordu. Ancak 5 Şubat 2023 tarihinden itibaren Rusya'dan akaryakıt ve fueloil için tavan fiyat uygulaması yürürlüğe girdi.

Bununla birlikte Rusya’nın Kuzey Afrika ülkelerine petrol ürünleri ithalatı rekor düzeyde arttı. Rusya’nın 2021 yılında yaklaşık 600 bin varil olan Fas’a petrol ürünleri ithalatı, rekor seviyelere ulaşarak 7,5 milyon varile yükseldi.

Aynı şekilde Tunus da geçen yıl Rusya'dan ithalatını artırdı ve bu yılın Ocak ayında 2,8 milyon varil Rus petrol ürünü aldı. Tunus, Şubat ayında tahminlere göre bu rakamı 3,1 milyon varile çıkardı. Uzmanlar Ocak ayında Kuzey Afrika ülkelerinin Rusya'dan petrol ürünleri alımlarındaki artışı, yaptırımlar nedeniyle ticaret koridorunun tamamen ortadan kalkmasıyla açıklıyor.

Kuzey Afrika ülkelerinin geçen yıl petrol ürünleri tüketiminin 20 kattan fazla artması pek olası değil. Uzmanlar, bu büyüklükte petrol ürünleri alımının büyük olasılıkla Kuzey Afrika ülkeleri üzerinden Avrupa Birliğine gönderildiği yorumunu yapıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB, Rus petrol ürünlerini Kuzey Afrika üzerinden mi alıyor? Sonraki Haber >>

AFAD’dan sadece su istedim ‘parmağındaki yüzüğü sat al’ dediler

AFAD’dan sadece su istedim ‘parmağındaki yüzüğü sat al’ dediler

Haluk Levent: "Kızılay'ın çadır satmaması lazım ama satıyorsa da alırım"

Haluk Levent:

Antep fıstığının tanesi 1.5 TL

Antep fıstığının tanesi 1.5 TL

Reyhanlı’da Çadır Sorunu Hala Devam Ediyor

Reyhanlı’da Çadır Sorunu Hala Devam Ediyor

İmamoğlu'nun Nagehan Alçı'ya cevabı gündem oldu

İmamoğlu'nun Nagehan Alçı'ya cevabı gündem oldu

Kadıköy'de "hükümet istifa" protestosuna polis müdahalesi

Kadıköy'de

Yandaş yazar deprem yalanlarına isyan etti: "Dürüst olalım!"

Yandaş yazar deprem yalanlarına isyan etti:

Para dağıtmak da yetmedi: Depremzedeler Erdoğan'ı yuhaladı

Para dağıtmak da yetmedi: Depremzedeler Erdoğan'ı yuhaladı

Erdoğan’dan pes dedirten açıklama!

Erdoğan’dan pes dedirten açıklama!

Perinçek, Erdoğan ile ortaklığı resmileştirmek istiyor

Perinçek, Erdoğan ile ortaklığı resmileştirmek istiyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:30:26