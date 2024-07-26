Samanyolu Haber /Dünya / AB Rus varlıklarının faizini Kiev'e aktarmaya başladı /26 Temmuz 2024 16:23

AB Rus varlıklarının faizini Kiev'e aktarmaya başladı

AB bankalarında rehin kalan Rus varlıklarının faizi Ukrayna'ya aktarılıyor. Brüksel 1,5 milyar euroluk ilk transferi yaptı.

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Avrupa Birliği, Batılı bankaların bloke koyduğu Rus varlıklarının faizini Ukrayna'ya aktarma uygulamasına başladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Ukrayna'nın savunması ve yeniden inşası için Rus varlıklarından sağlanan 1,5 milyar euroyu aktardık. Ukrayna ve tüm Avrupa'yı daha güvenli hale getirmek için Kremlin'in parasını kullanmaktan daha iyi bir sembol olamaz" açıklamasını yaptı. Bu paranın yüzde 90'ı, Ukrayna'ya silah sağlamak üzere Avrupa Barış Fonu aracılığıyla kullanılacak.

DW Türkçe'nin haberne göre AB liderleri milyarlarca dolarlık faiz gelirinin Ukrayna'nın silahlandırılması ve savaş sonrası onarım çalışmalarında kullanılmasında Mayıs ayında uzlaşmıştı. Kiev'e aktarılan kaynak AB bankalarında rehin kalan Rus ana parasından değil, bu varlığa işleyen faizden yaratılıyor.

Açıklama sonrası Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ülkesinin savunması ve inşasına verdikleri katkı nedeniyle Avrupa liderlerine teşekkür etti, "Bu önemli adımı attıkları için AB'ye minnettarız. Bu transfer, savunma kapasitemizi güçlendirecek" dedi.

Rusya ise para transferini "hırsızlık" olarak görüyor ve "yasa dışı" olduğunu savunuyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı ilk açıklamada, Brüksel'e hemen bir yanıt vermeyeceklerini ancak uzun vadede bu yapılanın cevapsız kalmayacağını söyledi. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin böyle bir hamlenin "hırsızlık" olacağını söylemiş, "Yasal zemin arayışları ve kendilerini haklı çıkarmak için buldukları tüm hilelere rağmen bu hırsızlıktır ve cezasız kalmayacak" diye konuşmuştu.

Avrupa'daki bankalarda çoğu Rusya Merkez Bankası'na ait 210 milyar dolar dondurulmuş durumda. Bu paranın yüzde 90'ının park ettiği Brüksel merkezli finans şirketi Euroclear, 2023 yılında 4,4 milyar dolar faiz biriktiğini bildirmişti.
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