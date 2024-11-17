AB, Rusya’dan gaz tedarikini kesmeye hazır

Samanyoluhaber.com - Moskova





Von der Leyen, Rusya’nın Avusturya’ya doğalgaz tedarikini durdurmasına rağmen Avrupa’nın kış hazırlıklarını tamamladığını vurguladı.





“Buna hazırız ve kış için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Avrupa Birliği’ndeki gaz depolama tesisleri dolu,” ifadelerini kullanan von der Leyen, AB’nin enerji güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını dile getirdi.





Von der Leyen ayrıca, Avrupa Birliği adına Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer’a ve Avusturya halkına desteklerini ilettiğini belirtti.





AB’nin Enerji Güvenliği Stratejisi





Avrupa Birliği, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte enerji tedarikinde Rusya’ya bağımlılığı azaltma stratejisi izliyor. AB’nin gaz depolama tesislerinin yüksek doluluk oranına ulaşmış olması, Birlik’in enerji arz güvenliğini sağlamadaki başarısı olarak değerlendiriliyor.

Rusya’nın gaz tedarikini kesmesi ve AB’nin enerji stratejisindeki bu adımlar, Avrupa enerji piyasasında yeni bir dönemin habercisi olabilir.