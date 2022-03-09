Samanyolu Haber /Gündem / AB, Rusya ve Belarus’a yeni yaptırımlar üzerinde anlaştı /09 Mart 2022 15:57

AB, Rusya ve Belarus’a yeni yaptırımlar üzerinde anlaştı

Fransa, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin bazı Rus yetkililere, oligarklara ve Belarus'taki bazı bankalara karşı yeni yaptırımlar üzerinde anlaştığını açıkladı.

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Fransa, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin bazı Rus yetkililere, oligarklara ve Belarus’taki bazı bankalara karşı yeni yaptırımlar üzerinde anlaştığını açıkladı.

Avrupa Konseyi’nin dönem başkanlığını yapan Fransa’nın açıklamasında, yeni yaptırımların denizcilik sektöründeki kısıtlamaları ve Belarus’taki üç bankanın SWIFT bankacılık sisteminden çıkartılmasını da kapsayacağını belirtti.

RESMİ ONAY BEKLENİYOR
AB liderlerinin perşembe ve cuma günü Versay kentinde yapacakları zirvede yaptırımları resmi olarak onaylamaları bekleniyor.

Rusya’nın yaklaşık iki hafta önce Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana milyonlarca kişi evini terk etti, yüz binlerce kişi ise tıbbi malzeme ve içme suyu olmadan sığınaklarda sıkışıp kaldı.
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