Samanyolu Haber /Gündem / AB, Rusya yaptırımlarını delenlere yaptırım uygulayacak, gözler Türkiye'de /28 Kasım 2022 22:53

AB, Rusya yaptırımlarını delenlere yaptırım uygulayacak, gözler Türkiye'de

AB, Rusya yaptırımlarını delen üçüncü ülke, kişi ve şirketlere yaptırım uygulama konusunda anlaştı

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB) Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararlarına uymayan kişi, kuruluş ve ülkelere karşı yaptırım alma kararına vardı. Türkiye ise sık sık bu yaptırımları delmekle suçlanarak ambargoya rağmen Rus petrolünün dolaylı yollardan AB ülkelerine girişine aracılık ettiği iddia ediliyor. Eğer Bu iddialar ispatlanırsa AB'den Türkiye'ye resmi ya da gayri resmi yaptırımlar uygulanabilir. 

Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Çek Cumhurriyeti yönetiminden yapılan açıklamada AB yaptırımlarını delmenin suç kapsamına alınmasını oy birliği ile kabul edildiğini açıkladı. Bu kararla AB yaptırımlarını delen üçüncü ülkeler, bu ülkelerin vatandaşları ya da kurumları da yaptırımıyla karşı karşıya kalacak.

Blazek "AB, Rusya'nın Ukrayna'ya tahrik olmaksızın ve gayrimeşru şekilde açtığı savaşa kararlılıkla cevap vermiştir. Agresif tavırlarını sürdürme yeteneğini kırmak için Rus ekonomisini hedef alan daha önce hiç görülmediği kadar çok yaptırım kararı almıştır." açıklamasını yaptı.

Türkiye de gündemde

Türkiye ise sık sık bu yaptırımları delmekle suçlanarak ambargoya rağmen Rus petrolünün dolaylı yollardan AB ülkelerine girişine aracılık ettiği ileri sürülüyordu.

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