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AB, Rusya'ya karşı 18. yaptırım paketini onayladı

Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik 18'inci yaptırım paketini onayladı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Avrupa diplomasisinin başı Kaja Kallas, bu yeni yaptırım paketinin Rusya'ya karşı şu ana kadar uygulananların en güçlü paket olduğunu belirtti. 

Yeni yaptırım paketi, "Kuzey Akım" gaz boru hatlarını ve Hindistan'daki Rosneft rafinerilerini kapsıyor. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin bu adımıyla Rusya'nın savunma sanayi kompleksine daha fazla baskı uygulanması hedefleniyor.

Yeni Yaptırımların Kapsamı

Kaja Kallas, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, yeni kısıtlamaların Rusya'ya karşı şimdiye kadar uygulanan en güçlü yaptırım paketi olduğunu ifade etti. Yeni yaptırım paketi kapsamında, Brüksel'in "gölge filosu" olarak adlandırdığı 105 tanker daha kara listeye eklenecek. Ayrıca, Rusya petrolüne uygulanan fiyat tavanının düşürülmesi de gündemde. 
Kallas, bu konuda detaylı bilgi vermese de, Reuters'ın diplomatik kaynaklardan aldığı bilgiye göre, fiyat tavanı varil başına yaklaşık 47,6 dolara düşürülecek. 

Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği, Rusya ile bağlantılı olduğu ve yaptırımları delmek için kullanıldığı düşünülen birkaç Çin bankasına da kısıtlamalar getirecek.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile barış anlaşmasını kabul etmesi için Rusya'ya baskı uygulamaya devam edileceğini belirtmişti.

Avrupa Birliği'nin bu yeni yaptırım paketi, Rusya'nın ekonomik ve savunma sanayi alanlarında daha fazla baskı altına alınmasını amaçlıyor. Bu adım, Rusya'nın uluslararası alandaki faaliyetlerini kısıtlamaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olarak görülüyor.
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